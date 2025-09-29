Lena Gercke brauchte eine Auszeit – „War einfach zu viel“

Lena Gercke ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin und Model, sondern auch zweifache Mutter. Zwischen Jobterminen, Fashionweeks und Familienleben war sie zuletzt immer wieder am Limit. Nun hat die 37-Jährige eine Entscheidung getroffen, die ihr Leben spürbar verändert hat: Sie reduziert ihre Reisen – ihrer Töchter Zoe und Lia zuliebe. Denn, so gesteht sie offen, sie konnte irgendwann nicht mehr „ohne schlechtes Gewissen“ das Haus verlassen.

In einem ehrlichen Instagram-Update erzählte die erste GNTM-Siegerin, wie sehr sie dieser Spagat belastete. Die Balance zwischen Karriere und Familie war kaum noch zu halten, das schlechte Gewissen immer präsent. Nun habe sie sich bewusst zurückgenommen – und empfindet das als enorme Erleichterung. Doch die erste Reise nach Monaten hat für sie eine ganz besondere Bedeutung.

Lena Gercke blickt mit neuer Perspektive auf ihren Job

Nach ihrer längeren Pause ging es für Lena Gercke jetzt nach Paris zur Fashionshow von L’Oréal. Zum ersten Mal seit Langem verließ sie ihre Familie, ohne das bedrückende Gefühl, etwas falsch zu machen. „Runterzufahren hat nicht nur der Balance zu Hause geholfen, sondern auch mir“, erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Das schreibt auch die „Gala„.

Die einstige „GNTM“-Kandidatin weiß um die Angst, im schnelllebigen Mode- und Medienbusiness etwas zu verpassen. Doch sie habe lernen müssen, Prioritäten zu setzen – damit weder ihr Familienleben noch sie selbst zerbrechen. Das klare Bekenntnis zur Familie sei am Ende nicht nur für ihre Kinder, sondern auch für Lena Gercke selbst eine Befreiung gewesen.

Mit neuer Stärke nach vorn

Für die 37-Jährige war der Trip nach Paris ein kleiner Meilenstein. Sie konnte zum ersten Mal wieder bewusst genießen, ohne innere Zerrissenheit. „Ich kann diesen Work Trip jetzt einfach richtig doll genießen“, schrieb sie ihren Fans. Diese Offenheit sorgt für viel Zuspruch in ihrer Community.

Die Ehefrau von Dustin Schöne zeigt mit diesem Schritt, dass beruflicher Erfolg und Familienleben nicht zwangsläufig in Konkurrenz stehen müssen. Vielmehr braucht es klare Entscheidungen, um die richtige Balance zu finden.

Dass sie dabei auch ihre verletzliche Seite zeigt, macht Lena Gercke umso nahbarer. Sie beweist, dass hinter dem Glamour des Model-Jobs eben auch die Herausforderungen einer Mutter stecken – und dass Stärke manchmal bedeutet, bewusst einen Gang zurückzuschalten.