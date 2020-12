Lena Gercke verrät süßes Baby-Geheimnis: ER wusste zuerst von ihrer Schwangerschaft – es ist nicht Freund Dustin

Lena Gercke freut sich auf ihr TV-Comeback. Voller Vorfreude auf „The Voice of Germany“ plaudert die Moderatorin aus dem Nähkästchen.

Endlich ist es soweit! Lena Gercke steht schon bald wieder vor der Kamera. Auf diesen Moment hat die Moderatorin seit Monaten gewartet.

Am Sonntag, den 13. Dezember, findet das Halbfinale von „The Voice of Germany“ statt – und Lena Gercke darf wieder dabei sein!

Lena Gercke feiert TV-Comeback nach Babypause

Die Babypause kann Lena Gercke nun hinter sich lassen. Im Juli wurden die Blondine und ihr Lebenspartner Dustin Schöne Eltern der kleinen Zoe. Ihr Töchterchen ist seitdem Dreh- und Angelpunkt in ihrem Leben. Doch Neu-Mama Lena möchte dabei nicht ihre Karriere außer Augen verlieren.

Dabei war das Model während des Corona-Jahrs 2020 alles andere als untätig. Für ihre eigene Modemarke entwarf Lena Gercke neue Kollektionen, landete im März auf dem Cover des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ und eröffnete in Hamburg einen Weihnachts-Pop-up-Store. Doch der Job als Moderatorin scheint der 32-Jährigen zu fehlen.

-----------------------

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt

----------------------

Lena Gercke: Diesen Moment wird sie nie vergessen

In ihrer Instagram-Story teilt Lena Gercke am Freitag die frohe Nachricht, dass sie endlich zurück ans „The Voice of Germany“-Set zurückkehren kann. „Ich werde jetzt gleich abgeholt und fahre ins Studio. Ich freue mich total auf das ganze Team, die Coaches, die Talente. Ich habe die Talente ja bis jetzt noch nicht kennengelernt“, berichtet sie ihren Followern.

Während ihrer Babypause wurde Lena von Kollegin Annemarie Carpendale vertreten. Doch nun kann die GNTM-Siegerin aus dem Jahr 2006 wieder selbst an der Seite von Thore Schölermann moderieren.

Vor einem Jahr erfuhr Lena Gercke am Set von „The Voice of Germany“, dass sie schwanger ist. Foto: picture alliance/dpa

Die beiden Moderatoren verbindet ein süßes Geheimnis, wie Lena Gercke verrät: „Ich weiß noch vor genau einem Jahr ungefähr war ich am Set und habe tatsächlich zwischen dem Halbfinale und dem Finale herausgefunden, dass ich schwanger bin.“

-----------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------

Lena Gercke teilt süßes Geheimnis mit Thore Schölermann

Damals vertraute sich Lena Gercke niemandem am Set an – außer Thore Schölermann. „Keiner wusste es, außer einer Person habe ich es erzählt. Und zwar Thore! Thore wusste als Einziger, dass ich schwanger bin“, gibt das Model preis.

Niemanden außer Kollege Thore Schölermann weihte Lena Gercke ein. Foto: picture alliance/dpa

Eine rührende Geschichte, die zeigt, dass aus Kollegen eben auch enge Vertraute werden können. Gemeinsam mit ihrem Buddy darf Lena Gercke nun durch die kommenden Liveshows führen.

Das Halbfinale von „The Voice of Germany“ wird am 13. Dezember live um 20.15 Uhr bei Sat.1 ausgestrahlt.

