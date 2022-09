Lena Gercke findet DAS in ihrer Tasche: „Einfach mal so stehen lassen“

Die Schwangerschaft steht ihr einfach. Lena Gercke erwartet derzeit ihr zweites Kind mit ihrem Partner Dustin Schöne. Und der 34-Jährigen scheint es richtig gut zu gehen, wie man in einem aktuellen Video sieht, dass das Model für die deutsche Ausgabe der Mode-Zeitschrift „Vogue“ aufgenommen hat.

In der Videoreihe „In the Bag“ öffnet Lena Gercke nun für das Magazin ihre Handtasche und fördert die ein oder andere Überraschung zur Tage.

Lena Gercke lüftet ihr Taschengeheimnis

Zunächst einmal jedoch holt Lena etwas wenig Überraschendes aus ihrer Tasche: Einen Schnuller. „Das ist der Sicherheitsschnuller, so nenne ich ihn. Meistens hat man ja – oder gibt seinem Kind einen, wenn man losgeht oder so. Und ich habe immer einen Sicherheitsschnuller bei mir in der Handtasche, falls irgendwelche Dramen unterwegs passieren oder so.“

Überraschender ist dagegen schon das weitere Item, das sich in Lena Gerckes Tasche versteckt. „Auch passend zum Thema vielleicht: Eine Brustwarzensalbe. Ähm, ja. Soll ich das einfach mal so stehen lassen?“, fragt Lena.

Das ist Lena Gercke:

Lena Gercke 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Sie ist mit Regisseur Dustin Schöne zusammen

Durch ihren Sieg bei „GNTM“ wurde sie 2006 berühmt

Das Paar hat bereits eine Tochter. Derzeit ist Lena wieder schwanger

Lena Gercke war bereits mit Sänger Jay Khan, Sami Khedira und Kilian Müller-Wohlfahrt zusammen

Tut sie natürlich nicht. „Tatsächlich benutze ich das als Lippenbalsam. Das ist nämlich richtig gut. Das ist nämlich total natürlich. 100 Prozent Lanolin. Also ultra reines Wollwachs. Und das ist doch dann auch super für die Lippen“, erklärt die ehemalige „GNTM“-Siegerin. Wo sie recht hat …

