Lena Gercke ganz offen – IHN bekommen die Fans sonst nicht zu sehen

GNTM-Gewinnerin Lena Gercke ist mittlerweile ein alter Profi im Showbusiness. Egal ob bei Werbefotos oder Videos, Lena Gercke erscheint immer top gestylt und im richtigen Licht.

Jetzt hat die Mutter einer Tochter ihren Fans einen Einblick hinter die Kulissen ihrer Arbeit gegeben – und dabei vor allem einen wichtigen Mann gezeigt, den die Öffentlichkeit sonst nicht zu sehen bekommt.

Lena Gercke zeigt IHN – „Kann ich dich immer an meiner Seite haben?“

Die blonde Mähne ist mittlerweile das Markenzeichen von Lena Gercke – so macht das Topmodel auch Werbung für die ein oder andere Haarpflege-Marke.

Deshalb müssen die Haare der 33-Jährigen auch und vor allem vor der Kamera immer gut aussehen. Und wie Lena jetzt auf Instagram offenbarte, ist ein besonderer Mann dafür verantwortlich.

----------------------------------------

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt, Vater ist Lenas Freund Dustin Schöne

----------------------------------------

In einem Clip, in dem die Freundin von Dustin Schöne in Lack und Leder posiert und tanzt, sieht man einen Mann mit einem kleinen Laubbläser um sie herum schwirren. Der sorgt dafür, dass die weißblonden Haare der Influencerin stets locker fallen und ein echter Hingucker sind – und Lena scheint es zu gefallen.

„Kann ich dich immer an meiner Seite für dramatische Moment haben?“, fragt sie mit einem Lachsmiley zu dem Clip.

Bei dem fleißigen Mann handelt es offenbar um den bekannten und renommierten Haar-Stylisten Stelli, der von dem Model auch im Beitrag markiert wurde.

+++ Lena Gercke gibt es endlich zu: DAS haben sich Fans schon lange gefragt +++

Lena Gercke: Fans freuen sich über Blick hinter die Kulissen

„Das sieht ja witzig aus! Hinter den Kulissen ist immer interessant “, schreibt ein Follower. Ein anderer findet: „Echt gut gemacht. Sieht im Spot bestimmt klasse aus.“

Aufmerksame Fans erkennen sogar die Markes des Laubbläsers, die ebenfalls lobend unter dem Video erwähnt wird.

--------------

Mehr zu Lena Gercke:

----------------

Sogar Stylist Stelli antwortet auf den Beitrag, schreibt: „Natürlich“ mit einer Flamme. Er muss seinen Job also ähnlich lieben wie Lena Gercke... (kv)