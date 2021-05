Lena Gercke: Super-sexy Outfit – DIESES Kleid zeigt mehr als es verdeckt

Lena Gercke zeigt sich bei Instagram in einem super-sexy Kleid.

Am 20. Mai fanden die alljährlichen „About You“-Awards statt. Mit dabei waren Promis wie Bill Kaulitz, Tim Mälzer, Cro und Lena Gercke. Auch wenn dieses Event corona-bedingt ohne Live-Publikum stattfinden musste, scheute sich das Model nicht davor, sich ordentlich in Schale zu werfen.

Bei Instagram teilte Lena Gercke ein paar Aufnahmen, die kurz vor der Preisverleihung entstanden sind – und heizte ihren Fans damit ziemlich ein.

Lena Gercke zeigt sich im sexy Minikleid

Für die „About You“-Awards 2021 posierte Lena Gercke in einem kupferfarbenen Minikleid vor der Kamera. In dem Kleid kamen aber nicht nur die langen Beine der GNTM-Siegerin zur Geltung. Denn: Das Stück Stoff, das kurz unter ihrem Hintern endet, ist ein stylisches „One Shoulder Dress“. Eine ihrer Schultern liegt also frei und auch von hinten kann sich das rückenfreie Kleidchen sehen lassen. Ganz schön sexy!

Dass sich das Model pudelwohl dabei fühlte, ruhig mal etwas mehr Haut zu zeigen, könnte übrigens daran liegen, dass das Outfit aus ihrer eigenen „LeGer“-Kollektion stammt.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt

----------------------------------------

Lena Gercke: Fans sind hin und weg – „Wie immer top angezogen“

Und auch die Instagram-Follower und prominenten Freunde der 33-Jährigen feierten den heißen Look. In den Kommentaren regnete es Komplimente für die Fernsehmoderatorin, die erst vor knapp einem Jahr ein Baby zur Welt gebracht hat:

„Wow, mega hot!“

„Wie immer top angezogen.“

„Das braune Kleid ist der Hammer.“

„Wie kann man nur so eine geile Figur haben? Respekt!“

Lena Gercke war am 20. Mai bei den „About You“-Awards 2021 zu Gast. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

It-Boy Riccardo Simonetti, „BossHoss“-Sänger Alec Völkel sowie „Blümchen“-Sängerin Jasmin Wagner zeigten sich ebenfalls von Lenas Outfit begeistert.

----------------------------------------

Mehr zu Lena Gercke:

Lena Gercke: Hottes Foto aus der Umkleide – HIER gibt sie tiefen Einblick

Lena Gercke: „Ich lasse die Bombe gleich mal am Anfang platzen“ – DAS will sie nicht länger verheimlichen

Lena Gercke: Sexy Anblick – doch Fan macht seltsame Beobachtung

----------------------------------------

Einige Fans des Models warten sogar sehnsüchtig darauf, Lena einmal im „Playboy“ zu sehen. Was sie selbst von der Idee hält, liest du hier.