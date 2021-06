Lena Gercke: Nur im Handtuch bekleidet – Fans wundern sich über DIESES Detail

Als erste „Germany's Next Topmodel“-Gewinnerin und Fernsehmoderatorin stand Lena Gercke schon unzählige Male vor einer Kamera. Die Blondine ist sozusagen ein echter Medienprofi.

Doch auf ihrem Instagram-Account scheint es Lena Gercke nun etwas mit ihrer Professionalität übertrieben zu haben. Zumindest wenn es nach dem Geschmack einiger Follower geht.

Lena Gercke: Frisch aus der Dusche – Model zeigt sich beinah nackt vor der Kamera

Im Netz teilt Lena Gercke nicht nur makellose Schnappschüsse von Fotoshootings, sondern zeigt sich auch mal ungeschminkt auf der Couch. Dennoch wirkt bei der hübschen Blondine nahezu alles perfekt. Offensichtlich sogar einen Ticken zu perfekt für einige Instagram-User.

Lena Gercke zeigt ihren Followern ihre Alltagsroutine, doch ein Detail sorgt für Verwirrung. Foto: IMAGO / Eventpress

In einem neuen Video hat Lena Gercke ihre Fans mit ins Badezimmer genommen, als sie sich gerade fertigmacht. Nach einer erfrischenden Dusche steht der GNTM-Star plötzlich nur mit einem weißen Handtuch bekleidet vor der Kamera. Ganz schön sexy! So natürlich und echt zeigen sich tatsächlich nur die wenigsten Promis.

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt

Lena Gercke erntet scharfe Kritik – „Hat nichts mit der Realität zu tun!“

Plötzlich lässt Lena Gercke das Handtuch fallen. Im nächsten Schnitt sehen wir die langen Beine der Laufstegschönheit in einer Badewanne. Denn bevor die 33-Jährige in die kurzen Sommershorts schlüpfen kann, möchte sie sich natürlich noch die Beinbehaarung entfernen. Eine ehrliche Aufnahme, schließlich hat jeder von uns Haare an den Beinen. So weit, so gut.

Doch in der Szene, in der sich Lena die Beine epiliert, sind gar keine Haare mehr auf ihrer Haut zu erkennen. Ziemlich unauthentisch, wie einige ihrer Instagram-Follower finden:

„Oh funktioniert das auch, wenn die Beine schon aalglatt sind?“

„Warum epiliert man ein glattes Bein ohne Haare?“

„Sorry Lena, aber das hat nichts mit der Realität zu tun!“

Lena Gercke selbst hat bisher nicht auf die Kritik der User reagiert.

Neben diesen Äußerungen lassen sich allerdings auch zahlreiche Komplimente finden. „So eine schöne Frau“, lautet nur einer von vielen Beiträgen unter Lenas Video. Da sind die kritischen Kommentare doch gleich wieder vergessen.

