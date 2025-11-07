Lena Gercke platzt der Kragen – „Irgendwo hört der Spaß doch auch auf“

Lena Gercke, bekannt als Gewinnerin der ersten „Germany’s next Topmodel“-Staffel 2006, prägt seitdem die deutsche Medienwelt. Leidenschaftlich erfolgreich als Model, Moderatorin von Formaten wie „The Voice of Germany“ und als Influencerin, gibt die zweifache Mutter ihren drei Millionen Instagram-Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben.

Am Donnerstag (6. November) teilte sie ein Thema, das ihr besonders am Herzen lag: ein Video, in dem sie deutliche Kritik äußerte.

Lena Gercke kritisiert Gesichtsmasken-Trend für Kinder

„Heute Morgen habe ich gedacht, mich trifft der Schlag!“, sagte Lena Gercke in einem Instagram-Video. Eine Influencer-Kollegin habe Gesichtsmasken für Kinder beworben – für Gercke völlig absurd. „Welches Kind auf dieser Welt braucht eine Feuchtigkeitsmaske? Das ist der größte Bullshit, den ich seit Langem gesehen habe“, ärgerte sich die Partnerin von Dustin Schöne. Sie kritisierte, dass Kinder viel zu früh an Beauty-Produkte gewöhnt würden.

Als Mutter ihrer zwei Töchter Zoe und Lia weiß sie: Mit einer unparfümierten Creme lässt sich trockene Haut unkompliziert pflegen. „Die brauchen doch keine Feuchtigkeitsmaske“, stellte sie klar. „Irgendwo hört der Spaß doch auch auf, oder?“, fragte sie kopfschüttelnd.

Ein Großteil Gerckes Follower teilt ihre Meinung. In den Kommentaren zeigte sich breiter Zuspruch: „Es nimmt wirklich verrückte Dimensionen an“, schrieb eine Followerin. „Toll, dass du das mal ansprichst“, lobte ein anderer User. „Auf den Punkt gebracht“, „Dankeschön!“ und applaudierende Emojis kamen ebenfalls vielfach zurück. Lena Gercke fand mit ihrer Kritik also einen Nerv.