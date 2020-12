Lena Gercke weint vor laufender Kamera – „So privat wie noch nie“

Lange Zeit war es still um Lena Gercke, doch jetzt ist das Model zurück. Während ihrer Babypause konnte die 32-Jährige jedoch nicht die Füße stillhalten.

Was Lena Gercke im vergangenen Jahr beschäftigt hat und wieso sie plötzlich intime Einblicke gewährt, zeigt ein neues Video auf ihrem Instagramprofil.

Lena Gercke: Plötzlich kam alles ganz anders

Am Dienstag teilte Lena Gercke einen besonderen Clip bei Instagram. Dabei handelte es sich um einen Filmtrailer zu ihrer eigenen Dokumentation. Die vergangenen Monate ließ sich die Fernsehmoderatorin von der Kamera begleiten.

Dabei kam alles ganz anders als geplant. Eigentlich wollte Lena Gercke ihren Fans zeigen, wie eine Modekollektion entsteht und was dabei genau hinter den Kulissen geschieht. Doch dann wurde Lena schwanger und aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 musste sie plötzlich umplanen.

Im Juli 2020 wurde Lena Gercke zum ersten Mal Mutter. Foto: picture alliance/dpa

Lena Gercke zeigt sich „so privat wie noch nie“

„Eigentlich wollten wir euch die Entstehung einer Kollektion zeigen. Aber dann wurde ich schwanger und es gab den ersten Lockdown. Und auf einmal mussten Dustin und ich selbst drehen. Der Film, der dabei entstanden ist, zeigt mich so privat wie noch nie“, verrät Lena Gercke ihren Followern.

In dem kurzen Videoausschnitt sieht man Lena bei Fotoshootings und beim Fitting ihrer neuen Designs. Doch es gibt auch private Einblicke in das Leben des Topmodels. So filmt Freund Dustin beispielsweise die ersten Tritte ihrer gemeinsamen Tochter Zoe in Mamas Bauch.

Lena Gercke kämpft mit den Tränen

In einer anderen Szene bauen Lena Gercke und ihr Liebster das Bett für ihr Baby auf. Plötzlich fängt die Blondine vor laufender Kamera an zu weinen. Was genau die „The Voice of Germany“-Moderatorin so aufgewühlt hat, erfahren wir aber erst am 20. Dezember.

Denn am Sonntag wird der Film bei YouTube veröffentlicht. Lena Gercke verspricht schon jetzt Großes: „Wer hätte das gedacht am Anfang, dass es dann irgendwie alles so persönlich wird?“ Die Fans werden sich bestimmt sehr über einen Einblick in das Privatleben des TV-Stars freuen.

Normalerweise hält sich Lena Gercke sehr bedeckt, wenn es um Privates geht. Doch diesen Funfact über die Geburt ihrer Tochter Zoe musste das Model einfach teilen.