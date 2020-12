Lena Gercke präsentiert sich in sexy Weihnachts-Dessous – Fans sind begeistert

Lena Gercke zeigt, was sie an den Festtagen drunter trägt.

Normalerweise drehen wir zu dieser Jahreszeit die Heizung auf und kuscheln uns in gemütliche, warme Kleidung. Bei Lena Gercke läuft das offenbar etwas anders.

Das Model zieht sich in der kuschligen Jahreszeit lieber aus und zeigt, was sie drunter trägt. So freizügig haben ihre Fans Lena Gercke schon lange nicht mehr gesehen.

Lena Gercke zeigt sich als sexy Weihnachtsfrau

Puh, bei dem Anblick wird einem ganz schön heiß – und das kurz vor Weihnachten. Lena Gercke präsentiert sich am Montag in sexy Weihnachts-Dessous.

Während sich andere Menschen mithilfe von Musik und Dekorationen in Weihnachtsstimmung bringen, schmeißt sich das Topmodel in die saisonale Unterwäsche.

In einem roten Set mit weißen Elementen aus Spitze räkelt sich Lena Gercke auf dem Bett. „Meine Art des Weihnachtsmannkostüms“, schreibt sie zu dem heißen Schnappschuss.

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt

Lena Gercke: Fans flippen bei diesem Anblick aus

Die Augen der Follower werden jedoch nicht nur zur Unterwäsche wandern. Insbesondere die Traumfigur der 32-Jährigen wird einigen Fans den Kopf verdrehen. Dabei hat das Model erst vor fünf Monaten ein Baby zur Welt gebracht. Unglaublich!

Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin Schöne.

Da staunen auch die Fans der Moderatorin. In den Kommentaren regnet es zahlreiche Komplimente für die Neu-Mama:

„Wie kann man nach einer Schwangerschaft wieder soo schnell so eine Figur haben? Das würde mich sehr interessieren.“

„Und du bist vor ein paar Monaten Mutter geworden!“

„Welch schöner Weihnachtsengel.“

„Schade, dass nicht das ganze Jahr Weihnachten ist.“

Lena Gercke: Spontane Gesangseinlage im Auto

Lena Gercke ist offenbar mehr als bereit für die Feiertage. In ihrer Instagram-Story teilt sie am Dienstag ein Video, in dem sich der ein oder andere Weihnachtsfan sicherlich wiedererkennen kann.

„Wenn ich alleine im Auto bin“, schreibt sie zu dem Clip, in welchem sie laut zu Mariah Careys Weihnachtsklassiker „All I Want for Christmas Is You“ mitsingt. Wer kennt es nicht?

Auch Daniela Katzenberger ist schon fleißig dabei, ihre Weihnachtsbäume zu schmücken. Du errätst nie, für welchen Baumschmuck sich der TV-Star entschieden hat.