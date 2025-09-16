„Höhle der Löwen“: Lena Gercke wird zur Löwin – und erlebt eine sehr intime Premiere

Da staunten selbst erfahrene Investoren und auch Stargast, Top-Model Lena Gercke: In der neuen Folge von „Die Höhle der Löwen“ trat am Montagabend (15. September) bei Vox ein ganz besonderes Thema in den Fokus. Es sorgte für Lacher und überraschte Reaktionen.

Wie gewohnt waren neben Lena Gercke die bekannten Löwen Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Judith Williams und Frank Thelen mit dabei. Doch welche Geschäftsidee sorgte dermaßen für Aufsehen? Gründerin Sanja Zündorf hatte ein extravagantes Sextoy für Damen mit im Gepäck.

Lena Gercke wird bei ihrer „Höhle der Löwen“-Erfahrung direkt überrascht

Noch bevor sie das Studio betrat, spekulierten die Investoren bereits über die Requisiten, die auf dem Pitch-Tisch lagen. Doch schon bald herrschte Gewissheit.

„Praktisch breitbeinig draufsetzen, umklappen, und dann Pferdereitbewegungen machen und gucken, wie es sich anfühlt“, erklärte Zündorf ihr Produkt, das auf den Namen „Come Around“ hört. Das Kissen mit doppelstimulierender Struktur sei flexibel einsetzbar, überall zu befestigen. Perfekt geeignet für sogenannte „Kissenreiterinnen“. Also Frauen, die mithilfe eines Kissens masturbieren.

Wie reagierte Lena Gercke auf die ausgefallene Geschäftsidee?

Judith Williams stand dem Thema vollkommen offen gegenüber und bohrte bei ihren männlichen Kollegen nach. „Empfehlen Urologen nicht regelmäßige männliche Masturbation zur Vorbeugung von Prostataerkrankungen?“

Frank Thelen konterte kühl: „Ich habe keinen Urologen, ich bin verheiratet.“ Williams entsetzt: „Und dein Privatteil braucht keine Betreuung? Ich glaube, deine Frau macht die beste Untersuchung, da bin ich sicher.“

Als die Gründerin das Kissen vorführte, war die Resonanz groß und die Reaktionen entsprechend. Lena Gercke nahm das Produkt neugierig unter die Lupe und zeigte sich offen: „Ich mag den Look and Feel.“ Zudem lobte sie die selbstverständliche Herangehensweise an das Thema. Sie erklärte, dass ihre Familie sehr aufgeschlossen war, dennoch habe „grundsätzlich kein Mensch darüber gesprochen.“

Doch welcher Löwe sicherte sich denn nun am Ende den Deal? Die „Höhle der Löwen“-Episode vom 15. September ist bei RTL+ abrufbar. Hier wird die brisante Frage aufgeklärt.