Lena Gercke überrascht mit krasser Neuigkeit! „Jetzt ist es offiziell“

Topmodel Lena Gercke hat Großes zu verkünden! Eigentlich war das vergangene Jahr für das Model bereits aufregend genug, schließlich wurde Lena Mutter von Töchterchen Zoe. Und auch das neue Jahr scheint für die erste GNTM-Gewinnerin gut zu laufen.

Warum das so ist? Das verrät Lena Gercke nun ihren Fans bei Instagram.

Lena Gercke: Offiziell! Sie hat tolle Neuigkeiten

Am Montag meldete sich Lena Gercke ganz aufgeregt bei ihren Fans auf Instagram. Die GNTM-Siegerin berichtete davon, dass sie so eine „krass anstrengenden Woche“ gehabt habe, dass sie am Wochenende einfach mal gar nichts gemacht hat.

Deshalb ist die 32-Jährige bisher auch nicht dazu gekommen, einen Meilenstein ihrer Karriere mit ihren Followern zu teilen.

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“

Im Juli 2020 kam Tochter Zoe zur Welt, Vater ist ihr Freund Dustin Schöne

Lena Gercke erzählt in ihrer Instagram-Story von einem großen Meilensteil. Foto: Instagram Lena Gercke

Das holt sie nun direkt nach: „Letzte Woche war total aufregend, wir haben nämlich endlich unsere GmbH gegründet“, verkündet die junge Mutter glücklich. Damit gemeint ist die Leger GmbH, zu ihrer eigenen Modemarke Leger, die Gercke seit 2019 bei dem Onlinehändler About You verkauft.

„Ich freue mich so sehr, weil wir so lange daran saßen, an diesen Verträgen“, erzählt Lena weiter. „Und endlich ist es soweit: Jetzt sind wir offiziell eine GmbH.“

Für die Vertragsunterzeichnung ist sie extra nach Hamburg gereist, ein Foto von dem großen Tag postet sie anschließend in der Story.

Lena Gercke bei der Gründung ihrer GmbH. Foto: Instagram Lena Gercke

„Das ist jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich quasi, ja, eine GmbH leite“, gibt Lena zu. Aber: „Das wird spannend und ich freu' mich auf die nächsten Jahre und das ist eine große Herausforderung für mich. Aber ein ganz, ganz tolles neues Nebenfeld, worauf ich total Bock habe.“

Lena Gercke: Vollgepackter Terminkalender

Doch das ist noch nicht alles, was die „The Voice of Germany“-Moderatorin ihren Fans verkünden will. Denn auch „diese Woche wird echt total aufregend.“

Mit leuchtenden Augen berichtet die Freundin von Dustin Schöne: „Wir haben nämlich einen Kampagnen-Dreh für die nächste Leger-Kollektion und unser Shooting.“ Das wird vor einem Blue-Screen geshootet und „crazy“. Mehr möchte das Model allerdings vorerst nicht verraten. (kv)