Lena Gercke: Baby da! DIESES süße Detail verrät das Model sofort

Endlich ist es so weit: Lena Gercke ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Nachdem es in den letzten Tagen still um das schwangere Model geworden war, vermuteten die Fans bereits, dass es vielleicht so weit ist. Jetzt folgt die Bestätigung auf Instagram mit einem zuckersüßen Foto.

Gemeinsam mit dem Vater des Kindes, Dustin Schöne, und ihrer erstgeborenen Tochter Zoe begrüßt das Model ihr zweites Kind. Mit rührenden Zeilen verkündet Lena Gercke die Geburt und verrät tatsächlich direkt ein wichtiges Detail.

Lena Gercke verrät den Namen ihrer Tochter

Unter dem Bild auf Instagram erfahren die Fans schon den Namen der Kleinen. Das Model schreibt nämlich: „Hier ist sie! Willkommen in unserer kleinen Mädelsgruppe, Lia. Mehr als dankbar für meine Familie.“

Lena Gercke: Fans und Kollegen freuen sich mit dem Model

Innerhalb weniger Minuten gratulieren zahlreiche Fans und Kollegen zur Geburt ihres zweiten Kindes:

„Was für ein schönes Weihnachtsgeschenk. Herzlichen Glückwunsch.“

„Willkommen auf diesem wunderschönen Planeten, liebe Lia.“

„Alles Liebe Euch 4! Habt eine wundervolle erste gemeinsame Zeit zu viert mit euren beiden Mädels. Erhol Dich gut! Alles Liebe.“

In der Vergangenheit verzauberte Lena Gercke ihre Fans stets mit diesen Babybauch-Bildern. Jetzt ist das zweite Kind endlich auf der Welt.