Lena Gercke zeigt Babybauch – Fans haben DIESE krasse Vermutung

Lena Gercke ist derzeit mit ihrem ersten Kind schwanger. Nun zeigte das Model seinen Babybauch bei Instagram - ihre Follower haben daraufhin eine Vermutung...

Mitte Januar gab Lena Gercke bekannt, dass sie mit ihrem Freund Dustin Schöne ein Kind bekommt. Seitdem versorgt die 32-Jährige ihre Follower immer wieder mit Bildern, auf denen der Babybauch deutlich zu erkennen ist.

Lena Gercke: Fans haben diese Vermutung

So auch jetzt wieder. Auf ihrem neuen Bild bei Instagram steht Lena Gercke in einer Blumenwiese. Sie trägt ein hautenges Kleid, sieht rundum glücklich aus. Der Blick fällt sofort auf den riesigen Babybauch. Unter das Bild schreibt die Gewinnerin der ersten Staffel von „Germany's Next Topmodel“: „Spring is here“.

Die Follower der Blondine sind begeistert.

Eine Auswahl an Kommentaren:

So schön!

Voll schön

Sieht so toll aus

Wow

-----------

-----------

Doch viele Fans haben eine Vermutung: Sie gehen davon aus, dass das Baby von Lena Gercke schon bald das Licht der Welt erblicken wird! So kommentiert Model Yvonne Schröder, Konkurrentin von Lena Gercke bei GNTM und Freundin: „Dauert wohl nicht mehr lange.“ Da ist sie nicht die einzige.

Weitere Kommentare:

Der Bauch schaut schon recht tief aus

Denke ein bis zwei Woche noch...wir dürfen gespannt sein

Würde sagen, kann nicht mehr lange dauern

Uiuiui der Bauch ist aber schon groß

In welcher Schwangerschaftswoche sich Lena Gercke befindet, haben sie und Freund Dustin Schöne noch nicht verraten. Allzu lange wird es aber wohl wirklich nicht mehr dauern, bis sie Mutter wird.

Zum Muttertag richtete sich die gebürtige Marburgerin an ihre eigene Mutter. Sie schrieb bei Instagram: „Du hältst mir immer den Rücken frei. Ich tue mein bestes, um das an meine Kinder weiterzugeben. Ich liebe dich, Mama. Schönen Muttertag an alle.“ (cs)