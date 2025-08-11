Laura Wontorra: Bei diesem Outfit hagelt es Fragezeichen

Stil kennt keine Jahreszeit!? Moderatorin Laura Wontorra (35) sorgt mit ihrem aktuellen Urlaubsoutfit auf Sylt für ordentlich Gesprächsstoff UND Schmunzler.

Normalerweise kennt man sie in eleganten Kleidern, High Heels oder sportlich-schicken Outfits vor der Kamera. Ob bei „Grill den Henssler“, DAZN oder bei ihrem neuen RTL-Job – Laura Wontorra weiß, wie man sich in Szene setzt. Doch jetzt zeigt sich „Wonti“ mal ganz anders: sportlich, cool und ein bisschen kurios.

Laura Wontorra turnt im Strand-Look mit Winterjacke

In ihrer Instagram-Story posiert die TV-Schönheit am Sylter Strand. Klare Ansage: „Weil es jeden Tag regnet, mache ich eigentlich nur mein Training.“ Klingt nach Durchhaltevermögen, sieht aber auch ein bisschen nach Stilbruch aus.

Denn zu ihrer schwarzen Leggings, einem bauchfreien Top und der obligatorischen Yogamatte unterm Arm trägt Laura… eine dicke, knallige Winter-Daunenjacke! Während andere in Shorts und Tanktop über den Strand joggen, schwört Laura auf Daunen-Look beim Workout.

„Ich mache meine Workouts am Strand. Und ja, in Winterjacke!“, schreibt sie selbstironisch in ihrer Instagram-Story dazu. Das Wort „Winterjacke“ setzt sie sogar in Großbuchstaben.

Dabei dürfte klar sein, dass sich die Moderatorin selbst nicht zu ernst nimmt. Und das steht ihr verdammt gut!