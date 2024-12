Laura Wontorra bekommt nach „Ninja Warrior Germany“-Finale die Rechnung

Am Freitagabend (13. Dezember) lief bei RTL das große Finale von „Ninja Warrior Germany“. Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen feuerten die Kandidaten der Sendung ein allerletztes Mal in diesem Jahr an. Ein Tag nach der Ausstrahlung macht kurzerhand eine Nachricht die Runde.

Laura Wontorra hat Grund zur Freude

Es war ein spannender Abend für alle Zuschauer von „Ninja Warrior Germany“. Vor allem der alles entscheidenden Patzer von René Casselly auf dem Mount Midoriyama dürfte für Herzrasen gesorgt haben. Wie es scheint, konnte man das Publikum vor den TV-Geräten überzeugen.

+++ Laura Wontorra: Kurz nach der letzten Folge „Deutschland grillt den Henssler“ zeigt es sich +++

Denn ein Tag nach dem großen Finale von „Ninja Warrior Germany“ liegen die Einschaltquoten vor. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte die Sendung mit Laura Wontorra insgesamt 2,04 Millionen Menschen zu besten Sendezeit unterhalten. Das entspricht einem soliden Marktanteil von 9,2 Prozent beim Gesamtpublikum.

Laura Wontorra räumt ab

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sieht es für „Ninja Warrior Germany“ sogar noch besser aus. Dort konnte man mit 0,74 Millionen Zuschauern den Tagessieg in der Primetime abstauben. Nur die „heute-show“, die ab 22.30 Uhr gezeigt wurde, war an diesem Abend beim jungen Publikum beliebter.

Auch interessant für dich: „Deutschland grillt den Henssler“: Plötzlich fehlen Laura Wontorra die Worte – „Richtig unangenehm“

Zurück beim Gesamtpublikum muss man sich allerdings wieder den öffentlich-rechtlichen Sendern geschlagen geben. Während das ZDF mit der Serie „Jenseits der Spree“ 4,88 Millionen Zuschauer erreichte, überzeugte die ARD mit dem Film „Die schönste Bescherung“ rund 3,54 Millionen Menschen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt die neuen Folgen von „Ninja Warrior Germany“ ab dem 18. Oktober um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL Plus.