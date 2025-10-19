Laura Wontorra startet Aufruf bei „Grill den Henssler“ – es geht um die Liebe

Heiße Grills, große Emotionen und ein ganz besonderes Finale – das „Grill den Henssler Sommer-Special“ geht in die letzte Runde. Am Sonntagabend (19. Oktober) heißt es noch einmal: Schürze umbinden, Feuer frei und ran an die Grillzange! Spitzenkoch Steffen Henssler tritt erneut gegen prominente Herausforderer an und beweist, dass er auch unter freiem Himmel nichts anbrennen lässt. Diesmal wollen Sänger Tim Bendzko, Vox-Bekanntheit Panagiota Petridou und Food-Influencer Stefano Zarrella den Profikoch in die Schranken weisen!

Wie sich das für die finale Ausgabe der Sommer-Staffel gehört, erwartet die Zuschauer mehr als nur kulinarische Höchstleistungen. Ein Highlight jagt das nächste! Designer Guido Maria Kretschmer unterstützt die Jury als Gast-Juror, Jury-Bestandteil Christian Rach verlässt „Grill den Henssler“ nach dieser Ausgabe (dazu hier mehr) und Steffen Henssler tauscht den Kochlöffel gegen die Schere und verpasst seinem „Zivi“ Howan kurzerhand einen neuen Haarschnitt. Doch das war noch längst nicht Alles!

„Grill den Henssler“-Moderatorin fragt Stefano Zarrella über sein Liebesleben aus

Als Stefano Zarrella sich für das Dessert des Abends an den Herd begibt, hat „Grill den Henssler“-Moderatorin Laura Wontorra genau den richtigen Riecher – es wird emotional! Als sich die Moderatorin ihm nähert, scheint der Bruder von Giovanni Zarrella zunächst nicht allzu begeistert zu sein und versucht sie abzuwimmeln. Als Laura Wontorra beginnt, ihn nach Neuigkeiten aus seinem Leben zu fragen, hält er sie mit einem Stück Apfel hin: „Iss ein bisschen Apfel. Das ist gut. Vitamine!“

+++ DAS gab es bei „Grill den Henssler“ noch nie – Steffen Henssler eilt Kandidat zur Hilfe +++

Kurz angebunden antwortet Stefano Zarrella dann aber doch auf die Frage, was es Neues in seinem Leben gibt: „Ich und Dackel – läuft, alles gut.“ Er beginnt seine Antworten mit einer leichten Melodie zu untermauern – da wird Laura Wontorra neugierig und möchte wissen, ob er, genau wie sein Bruder, auch singen kann. Stefano antwortet prompt: „Ne, das macht Giovanni […] und Papa.“ Anschließend reicht er der Moderatorin einen weitere Scheibe Apfel. Sie kontert diese Aktion mit den Worten: „Laura muss essen, damit sie nicht redet.“ Diese Aussage bringt Stefano Zarrella zum Schmunzeln und er sagt: „Wir verstehen uns! Ne, sonst alles gut. Viel zu tun, zum Glück. Ich bin happy. Ich kümmere mich schön um meinen Dackel. Wir haben eine coole Zeit. Wir sind happy. Wir essen gut.“

Aufruf im Namen der Liebe

Da grätscht Laura Wontorra doch glatt einmal dazwischen: „Aber Beziehungsstatus ist immer noch…“ Noch bevor sie den Satz beenden kann, stimmt Stefano den Song „Single Ladies“ von Beyoncé an – das ist wohl Antwort genug! Doch Laura Wontorra lässt nicht locker: „Genießt du dein Single-Leben oder bist du mehr der Beziehungstyp?“

Nach kurzem Stillschweigen erklärt er: „Naja, ich sehne mich schon nach einer Familie. Klar, das wäre schön. Ich sehe ja, wie es vorgelebt wird bei meinem Bruder und meinen Eltern und das würde ich mir schon wünschen.“ Laura Wontorra bringt es auf den Punkt: „Also bisher nur eine kleine Familie mit dir und deinem Dackel, aber du wärst bereit.“ Stefano antwortet wie aus der Pistole geschossen: „100%“ Da zögert die Moderatorin nicht länger und startet einen Aufruf: „Bitte bewerben Sie sich!“

Die finale Folge „Grill den Henssler – Sommer Special“ läuft am Sonntag (19. Oktober) um 20:15 Uhr auf VOX und ist bereits jetzt auf RTL+ abrufbar.