Laura Wontorra verrät: Geheimes Treffen mit Fußballstars

Stefan Raab lud wieder zum Zocken ein. Der Entertainer präsentierte am Donnerstagabend (13. November) eine neue Ausgabe von Raabs Pokernacht. Mit dabei war auch Laura Wontorra. Die Moderatorin sorgte direkt für eine Überraschung. Denn Laura spielt eigentlich kein Poker. Trotzdem landete sie schon einmal an einem sehr besonderen Pokertisch.

Sie erzählt offen von der Runde. „Ich habe mal bei einem Charity-Event gespielt zugunsten von Viva con Agua, bei Max Kruse zu Hause“, sagt Laura. Die Moderatoren Tochter mischte dort nicht etwa mit Glück, sondern mit Prominenz. Am Tisch saß auch Claudio Pizarro. Die Legende des FC Bayern München und von Werder Bremen grinste wohl mehr, als er spielte. „Da habe ich ein bisschen geübt und gelernt“, sagt Laura.

Laura Wontorra überrascht Raab mit Poker-Geständnis

Doch egal wie viel sie übte. Gegen Max Kruse half nichts. Der frühere Fußballstar liebt Poker und zeigte der Runde direkt die Grenzen. „Wir hatten nicht ansatzweise eine Chance, der hat uns vernichtet“, sagt Laura. Ihr Gesicht verriet dabei schon alles. Beim ersten Bluff fing sie sofort an zu lachen. „Meine Eltern sagen immer, man kann mir alles im Gesicht ablesen, jede Emotion“, gesteht Laura.

Damit war klar, dass sie die erste sein würde, die den Tisch verlässt. „Mein erster Bluff ist leider schon direkt enttarnt worden. Aber es hat super Spaß gemacht. Stefan Raab war sehr gut drauf heute. Ich komme gerne wieder.“ Am Poker scheitert sie also. Als Journalistin hingegen ist Laura in Bestform. Sie nutzt die Chance und stellt Raab unangenehme Fragen.

Sie will wissen, ob er sonntags den Doppelpass schaut. Raab winkt direkt ab. „Ich gucke lieber das Spiel, das Gelaber danach interessiert mich nicht so sehr.“ Laura hakt sofort nach. „Im Fernsehen oder live im Stadion?“ Da kommt der Entertainer ins Straucheln. Raab versucht sich zu fangen. „Ich … Ich bin ja FC Fan … Ich gucke FC“, bringt er nur mühsam heraus.