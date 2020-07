Laura Müller verrät skurriles Diätgeheimnis: „Ich habe ...“

Nicht mehr lange, dann treten Laura Müller und Michael Wendler ein zweites Mal vor den Traualtar. Nach der standesamtlichen Hochzeit in Florida findet die „kirchliche“ Trauung in Las Vegas statt.

Doch vor dem zweiten Ja-Wort gibt es für Laura Müller noch einiges zu tun. Machte sie bei Let's Dance erstmals in ihrem Leben Sport und war plötzlich fit wie ein Turnschuh, hat sie mit dem Programm in den letzten Wochen etwas nachgelassen. Die Folge: Genau wie Ehemann Michael Wendler hat die 19-Jährige etwas mehr auf den Rippen.

Laura Müller: Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren

Für den großen Tag will der Teenager aber so gut aussehen wie möglich und geht deshalb einen drastischen Schritt: Sie will abnehmen. Seit einigen Tagen ist sie nun schon auf strenger Diät.

Und: Laura Müller kann schon erste Erfolge sehen. Ihr Geheimnis verrät sie ihren Fans bei Instagram. Sie erzählt: „Mir geht es sehr gut. Ich fühle mich aber ein bisschen leer im Magen, denn heute ist Tag drei meiner ketogenen Diät.“

Laura Müller verrät ihr Diätgeheimnis. Foto: Screenshot Instagram/Laura Müller

-------------------------

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Er ist gelernter Speditionskaufmann

nach 20 Jahren Beziehung heiratete er Claudia Norberg

die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Adeline (* 2002)

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

---------------------------

+++ Michael Wendler: Ausgerechnet ER erhebt schwere Vorwürfe – „Er hat meine...“ +++

Laura Müller verrät Diätgeheimnis

Mit ihrem Schaaatzi war sie am Vortag Shoppen - da braucht man natürlich Kraft, um die Einkaufstüten tragen zu können. Ihr Geheimnis: „Ich habe sieben Eier gegessen. Da war ich gut beholfen.“

-------------

Mehr zu Laura Müller und Michael Wendler:

Michael Wendler: Nach Hochzeit mit Laura Müller – Tochter Adeline will weg

Michael Wendler: Krasse Ansage an Laura Müller – „Dein Papa ist..!“

Michael Wendler: Laura Müller mit erschreckender Beichte – „Ich weiß nicht, ob ich auf Dauer…“

-------------

Die Fortschritte von zwei Tagen Diät postet die Influencerin sogleich und nimmt ein Video ihres Bikini-Bodys auf. Sie ist sichtlich stolz auf ihre „neue“ Figur.

Laura Müller zeigt ihre neue Figur. Foto: Screenshot Instagram/Laura Müller

+++Let's Dance: Erstes Baby für Traumpaar? Joachim Llambi befeuert die Gerüchteküche +++

Na da steht der Hochzeit ja nichts mehr im Wege. (cs)