Laura Müller: Wendler-Verlobte gibt zu – „Ich mache das nur, um…“

Zu Beginn ihres Techtelmechtels hatte wirklich niemand daran geglaubt: Laura Müller wird ihren Schlagerschatz Michael Wendler heiraten. Auch wenn derzeit immer noch nicht ganz klar ist, ob das Paar wegen der Corona-Krise und dem damit verbundenen Einreiseverbot in den USA vor den Traualtar treten kann.

Lange Zeit haben Kritiker ihre Liebe belächelt. Für die erst 19-jährige Medien-unerfahrene Laura Müller war das ein herber Schlag ins Gesicht. Jetzt verrät der Playboy-Star, wie schwer die Anfangszeit für beide war.

Laura Müller: Michael Michael Wendlers Verlobte packt aus

Michael Wendler mit seiner Freundin Laura Müller. Foto: imago images / Revierfoto

In ihrer neuen TVnow-Doku „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ packt die diesjährige „Let’s Dance“-Kandidatin aus, wirkt ernst und traurig bei den folgenden Worten: „Viele haben versucht, uns auseinanderzubringen. Warum, weiß ich gar nicht. Viele haben vielleicht wirklich gedacht, PR. Oder ich mache das nur, um bekannt zu werden, oder Michael, weil er in die Schlagzeilen möchte.“

Schlagzeilen gab es immerhin reichlich über Laura Müller und Michael Wendler. Er ist schließlich schon 47, sie süße 19. Das Paar betonte jedoch immer wieder, dass das alter keine Rolle spiele. Doch nach zunächst vermeintlich unglaubwürdigen TV-Auftritten wie dem „Sommerhaus der Stars“ – man erinnere sich an die halbnackten Po-Szenen im Bett – folgte schnell die Einsicht bei Kritikern: DIE beiden kann nichts so schnell trennen.

Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren

Sie ist die Freundin von Michael Wendler

Laura Müller zeigte sich bereits nackig im Playboy

2020 tanzte sie bei der RTL-Show „Let's Dance“

„Nicht geschafft, uns auseinanderzubringen“

„Jeder Mensch, der einen Partner hat und glücklich ist… also ich bin ein Gönner. Ich gönne. Tja, das haben sie nicht geschafft, uns auseinanderzubringen“, so Laura in der RTL-Doku.

Umso mehr freut sich Laura jetzt, Michael zum Mann zu nehmen. Vor der Kamera und vor Millionen von Zuschauern, versteht sich…

Laura Müller: Ohne Wendler im TV

Allerdings ohne ihren Verlobten Michael Wendler war Laura Müller vergangenen Freitag im TV zu sehen. Warum sie solo unterwegs war, liest du hier >>>