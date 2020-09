Laura Müller teilt Foto: Fan verwirrt – „Ist das ...“

Das DSDS-Schiff ist in See gestochen. Mit an Bord ist natürlich Michael Wendler. Denn der Schlagerstar sitzt neben DSDS-Urgestein Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer in der neuen Jury. Und natürlich reißt Michael Wendler nicht allein. Er hat natürlich seine Angetraute Laura Müller mit dabei.

Und Laura Müller lässt ihre Fans natürlich auch an der Tour auf dem DSDS-Schiff teilhaben. Ein paar Storys und Fotos inklusive. Doch ein Foto sorgt bei so manch einem Fan jetzt für Verwirrung.

Laura Müller teilt Foto vom DSDS-Schiff

Laura Müller und Michael Wendler sind seit dem Sommer verheiratet. Foto: picture alliance/dpa

Bei bestem Wetter schippert derzeit das DSDS-Casting-Schiff „Blue Rhapsody“ durch das Rheintal. Los ging es Anfang dieser Woche in Mainz.

-------------

Hier hält das DSDS-Schiff:

Oberwesel

Boppard

Braubach

Koblenz

Andernach

Linz am Rhein

Königswinter

Köln

Düsseldorf

Duisburg

----------------

+++Michael Wendler freut sich auf DSDS: „Es geht los!“ – aber vorher muss er dringend...+++

Bei jedem Stopp können sich Kandidaten der Castings dem Urteil der Jury stellen. Doch die „Blue Rhapsody“ ist nicht das einzige Schiff. Mit dabei ist auch das Hotelschiff „Oscar Wilde“, auf dem Crew und Jury während der Reise wohnen. Und auf dem wohl auch Laura Müller das spätsommerliche Wetter genießen kann, während Michael Wendler seinen Jury-Aufgaben nachgeht.

Fans kritisieren DAS an neuem Foto von Laura Müller

Laura jedenfalls hat ihre Sommergarderobe noch einmal ausgepackt, zeigt sich auf ihrem neusten Foto in einem knappen Sommerkleid und mit XXL-Sonnenbrille. Lässig steht sie am Geländer und blickt in die Kamera. Im Hintergrund Natur pur. Und das DSDS-Logo ist auch zu sehen, wenn man genauer hinschaut. Ein echter Schnappschuss vom Schiff!

+++Laura Müller: Frau von Michael Wendler im Hotel mit anderem Mann – „Lukas und ich...“+++

Und genau das ruft auch den ein oder anderen Kritiker auf den Plan. Denn offenbar hat der Fotograf gegen das Licht fotografiert. Ein Umstand, über den der ein oder andere Fan dann doch nicht hinwegsehen kann. „Nächstes Mal nimmste mich als Fotograf“, bietet sich gleich jemand an. „Toll, völlig unterbelichtetes Foto. Welcher Depp hat das denn aufgenommen?“, fragt jemand anderes.

Fan irritiert: „Ist das...“

----------------------

Mehr Promi-News:

Laura Müller: Ex-Freundin enthüllt jetzt DAS – „Dann komm ich raus und seh...“

Laura Müller: Frau von Michael Wendler zeigt sich sinnlich – doch alle stellen sich nur eine Frage

Laura Müller verrät nach Hochzeit mit Michael Wendler ganz offen: „Ich möchte...“

----------------------

Doch es gibt noch andere Überlegungen. Ein Fan beispielsweise rätselt: „Ist das Teil Bild von irgendetwas? Finde die letzten Posts sind sehr professionell“. Da nimmt jemand anderes aber gleich wieder den Wind aus den Segeln: Was ist an dem völlig unterbelichteten Foto denn professionell?“

Und während die ein oder anderen Fans darüber diskutieren, finden andere das Bild aber einfach nur „sexy“. (abr)