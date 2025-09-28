Laura Müller plaudert über Sexrekord: Fans sind fassungslos

Laura Müller (25) sorgt aktuell auf Instagram für großes Aufsehen und bringt viele Fans zum Kopfschütteln. Ihre Beiträge lösen hitzige Debatten aus.

Nachdem sie ihre Gedanken zu einer möglichen neuen Geschäftsidee teilte – getragene Unterwäsche anzubieten und deren Echtheit mit Hilfe von Spürhunden prüfen zu lassen – schaltete sich sogar PETA ein.

Doch jetzt sorgt ein weiterer Beitrag für die nächste Welle an Diskussionen. Ganz offen enthüllt Laura Müller in einer Instagram-Fragerunde nun pikante Sexdetails.

Laura Müller antwortet hemmungslos und ehrlich

Andere hätten bei so einer Frage wohl geschwiegen oder sich bedeckt gehalten. Aber nicht Laura Müller! Die 25-Jährige hat damit überhaupt kein Problem. Ein Instagram-User wollte wissen: „Was ist dein persönlicher Sexrekord an einem Tag?“

++ auch für dich interessant: „Verstörend?“: Peta geht Laura Müller an den Kragen ++

Bauchfrei, mit tiefem Ausschnitt, betont durch ein weißes Top und enge, kurze Hotpants antwortet sie völlig locker auf diese überraschende Frage: „Lieber Benni, ich werde hier keine Zahl droppen. Aber ich sage mal so: ‚Mach dir einfach mal ein Musikalbum – vielleicht sogar von Michael Wendler – an. Und lass es komplett die ganze Zeit laufen, bis es dann vorbei ist. Dann weißt du ungefähr wie oft.“

Die Zuschauer ihres Reels reiben sich die Augen

Sofort wird deutlich: Ihr Reel polarisiert und bringt so manchen Zuschauer regelrecht zum Schäumen. Viele sind fassungslos über dieses freizügige Sex-Geständnis. Ein User schreibt besorgt: „Können die Eltern da nicht eingreifen und sie da rausholen?“

Eine weitere Dame appelliert: „Oh mein Gott. Laura, reiß dich zusammen. Das führt doch zu nichts. Ich dachte, dass du mehr drauf hast. Dein Niveau sinkt immer tiefer.“ Weitere Zustimmung folgt prompt. „Wie kann man sich nur so billig geben?“, merkt eine weitere Nutzerin deutlich an. Doch es sind auch andere Reaktionen erkennbar.

Einige feiern sie trotzdem

Eine Anhängerin schreibt begeistert: „Für mich bist du eine mit Schönheit gesegnete Augenweide. Mir ist bewusst, dass du natürlich extra provozierst. Ich schaue dich trotzdem gerne an!“ Ein anderer ist völlig fasziniert von ihrer Optik. „Hübsch“, lautet seine Meinung.

Am Ende wird deutlich: Laura Müllers freizügiges Geständnis lässt nahezu niemanden kalt. Ob mutig oder zu viel des Guten – die Reel-Zuschauer haben keine klare Meinung. Dennoch hat sie ins Schwarze getroffen: Die 25-Jährige hält sich im Gespräch. Es bleibt spannend, womit sie das nächste Mal für Aufsehen sorgen wird…