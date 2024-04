Laura Müller: Heißes Video – sie macht’s mit zwei Männern

Wer hätte das gedacht? Dass Laura Müller schon das ein oder andere Bild ihren bezahlenden Anhängern auf OnlyFans zur Verfügung gestellt hat, ist ja nichts Neues. Doch nun geht die Frau von Schlagersänger Michael Wendler noch einen Schritt weiter. Wie die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story berichtet, hat sie nun ein Video gedreht.

Worum es darin geht? Nun gut, das dürfte sich wohl jeder selbst beantworten können. Ein erstes Foto aus dem Filmchen stellte Laura Müller ihren Fans auf Instagram jedenfalls bereits zur Verfügung. Darauf sehen wir die junge Mutter mit BH und Slip bekleidet zwischen zwei oberkörperfreien Männern in einem Bett liegen.

Laura Müller und die zwei Männer

Dazu schreibt Müller: „Jetzt darf ich es euch endlich verraten. Ich habe mich getraut – mein erster Clip kommt.“ Dazu ergänzt Laura: „Ihr wisst, wo es exklusive Details gibt“ und versieht den Text gleich noch mit diversen Flammen- und Spritz-Emojis. Auch hier darf dann wohl wieder jeder seine eigene Fantasie spielen lassen.

Was genau der Clip zeigt? Um in diesen „Genuss“ zu kommen, müssen die Anhänger der 23-Jährigen 49,99 Dollar im Monat berappen.

Michael Wendler feiert Clip seiner Frau

Und auch Michael Wendler freut sich über die Erwachsenenfilm-Ambitionen seiner Frau. Auf Facebook schreibt der Mann, der in den vergangenen Monaten immer wieder mit erschreckenden Inhalten zum Thema Corona aufgefallen war:

„Sensation bei Only. Dieses Angebot konnte Laura Müller nicht ausschlagen. Darauf haben Lauras Fans schon lange gewartet…. Exklusiv auf „DIE WENDLERS“ bei ONLY bekommst du alle Informationen rund um Lauras mega Angebot für eine heiße Videoclip-Produktion. Laura hat sich endlich getraut und gibt mit gleich zwei heißen Typen Vollgas…“

Bei seinen Followern kommen die Aussagen weniger gut an. „Würde ich mir als Mann Gedanken machen, warum meine Frau so was nötig hat. Ist wohl mit dem Ehemann unzufrieden“, heißt es beispielsweise bei Facebook. Oder: „Wenn man sonst nichts kann. Die Eltern sind mit Sicherheit stolz auf sie.“