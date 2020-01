Michael Wendler: Vertraute des Schlagerstars packt aus – „Laura Müller ist eine ...“

Es war ruhig um Laura Müller und Michael Wendler. Zu ruhig. Weihnachten und Silvester verbrachte das TV-Paar Nummer eins ganz besinnlich in den USA. Doch nun ist wieder Stimmung im Hause Wendler. Und das ist nicht nur den Playboy-Fotos von Laura Müller geschuldet.

Denn: Claudia Norberg, die Ex-Frau von Michael Wendler, zieht ins RTL-Dschungelcamp. Klar, dass von der Entscheidung auch Michael Wendler und seine Laura nicht unberührt bleiben. Vor dem Abflug traf sich die 49-jährige Norberg nämlich noch mit Schwiegermutter und Wendler-Mama Christine Tiggemann.

Michael Wendler: Mutter zieht fies über Laura Müller her

Und die zog vor den RTL-Kameras ordentlich über die 19-jährige Laura her. „Die könnte ja mein Enkelkind sein. Eine Puppe zum Spielen oder so. Laura ist nichts für die Ewigkeit.“

Sie hat sogar noch die Hoffnung, dass zwischen Michael Wendler und seiner Ex Claudia Norberg noch einmal alles gut werden könne. „Da kann ja wieder jemand Neues kommen oder mit Claudia. Es ist alles offen.“

„Claudia ist eine starke Persönlichkeit!“

Michael Wendler und seine Ex Claudia Norberg. Sie ist beim Dschungelcamp 2020 dabei. (Archivbild) Foto: imago

Anders als ihrem Sohn traut Christine Claudia Norberg sogar zu, beim Dschungelcamp weit kommen zu können. Sie sei eine „starke Persönlichkeit“. Zur Erinnerung: Michael Wendler hatte bereits am fünften Tag schlapp gemacht und die berühmten Worte „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ geschrien. Michael Wendler hatte seine Entscheidung damit begründet, dass er sich schlapp gefühlt und zudem Angst davor hatte, krank zu werden. Schließlich stünden in Deutschland noch Konzerte an.

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Bürgerlich heißt der Sänger Michael Skowronek

Er ist ein deutscher Sänger und Songschreiber

Im März 2009 heiratete er auf Sylt seine Lebensgefährtin Claudia Norberg

Im April 2009 folgte die kirchliche Hochzeit auf Mallorca

Im Oktober 2018 gaben Wendler und seine Frau nach 29 Jahren ihre Trennung bekannt

Kurz darauf kam er mit Laura Müller zusammen

Die beiden gingen zusammen ins Sommerhaus der Stars

Das Paar feiert 2020 sein Zweijähriges

Überraschend bat der Schlagerbarde nach einer Nacht im Hotel aber an, doch noch ins Camp zurückkehren zu wollen. Das versagte ihm RTL aber.

Laura Müller ist die junge Freundin von Michael Wendler. Foto: imago images

Zu Laura Müller fand dann auch noch Claudia Norberg deutliche Worte. „Mit Laura Müller spreche ich so gut wie nie“, so die Neu-Dschungelcamperin. Und auch zu den Vergleichen zwischen ihr und dem Teenie hat Norberg eine klare Meinung: „Sie ist 19, ich bin 49. Wer da Vergleiche zieht, der lebt in einer anderen Welt“, so die Wendler-Ex zu RTL.

Na, da freuen wir uns aber auf Power-Claudia im Camp...