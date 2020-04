Laura Müller: Jetzt wird bekannt – die 19-Jährige ist wieder beim Ex-Partner

Was ein Rückschlag für Laura Müller! Ihr Tanzpartner Christian Polanc musste krankheitsbedingt kurzfristig noch passen.

Doch RTL hatte für Laura Müller einen Ersatz parat: Mit Robert Beitsch übte sie schnell den Contemporary in zwei Stunden Intensivtraining ein. Die Jury war von der Performance von Laura Müller unter den Umständen begeistert.

Laura Müller: Nun ist es offiziell - ihr Tanzpartner ist zurück

Doch die 19-Jährige kann aufatmen: Christian Polanc ist wieder fit. Eine Alternative muss sie sich für die sechste Folge am Freitag nicht überlegen. Das machte Laura Müller zwar schon so ein wenig auf ihrem Instagram-Account bekannt. Jetzt hat RTL die frohe Botschaft aber offiziell verkündet.

„Ich bin Corona-frei also macht euch keine Sorgen", teilte Polanc gegenüber RTL mit. Der Sender konnte also Entwarnung geben. Vor einer Woche fühlte sich der Profitänzer nicht wohl und blieb daher lieber im Bett. Nun gibt es wieder Vollgas mit der jüngsten Kandidatin bei „Let's Dance“. Denn das Ziel lautet: Finale.

Laura Müller und Tanzpartner Christian Polac bei „Let's Dance“ (RTL). Foto: imago images / Future Image

Na, und da wird auch ihr Freund Michael Wendler aufatmen können, denn er hatte sich schon im Vorfeld Christian Polanc für seine junge Freundin als Tanzpartner gewünscht.

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren

Sie ist die Freundin von Michael Wendler

Laura Müller zeigte sich bereits nackig im Playboy

Derzeit tanzt sie bei Let's Dance mit Tanzpartner Christian Polanc

21 Punkte mit Christian Polanc

In der nächsten Let's-Dance-Show am Freitagabend waren Laura und Christian also wieder vereint und bekamen für ihre tänzerische Darbietung immerhin 21 Jurypunkte. Am Ende reichte es jedoch nur knapp für das Paar, eine Runde weiterzukommen,

