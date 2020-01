Laura Müller: Playboy-Bilder hätten so nie erscheinen dürfen – das ist der Grund

View this post on Instagram

@lauramuellerofficial ist unser neuer Titelstar! Vor rund einem Jahr wurde sie als Freundin von Schlagerstar @wendler.michael deutschlandweit bekannt. Uns verrät sie in der neuen Playboy- Ausgabe, was sie außer den Boulevard- Schlagzeilen sonst noch alles beherrscht. Ab Donnerstag im neuen Playboy!