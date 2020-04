Laura Müller: Gute Nachrichten für den Let's Dance-Star – ihre ärgste Konkurrentin ist raus

Bei Let’s Dance hat sich Laura Müller zu einer ernstzunehmenden Siegkandidaten entwickelt. Privat hat die Freundin von Michael Wendler nun eine Sorge weniger.

Laura Müller kann aufatmen. Claudia Norberg, die Ex-Frau von Michael Wendler, ist wieder vergeben.

Laura Müller kann aufatmen – Claudia Norberg ist frisch verliebt

29 Jahre lang waren Michael Wendler und Claudia Norberg ein Paar, 2002 kam Tochter Adeline zur Welt und 2009 heirateten die beiden. Doch 2018 folgte das Liebes-Aus und 2019 die Scheidung.

Schnell verliebte sich Michael Wendler neu – in die 29 Jahre jüngere Laura Müller. Seit Oktober 2018 sind die beiden offiziell in einer Beziehung und starten karrieretechnisch richtig durch.

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren

Sie ist die Freundin von Michael Wendler

Laura Müller zeigte sich bereits nackig im Playboy

Derzeit tanzt sie bei Let's Dance mit Tanzpartner Christian Polanc

Doch auch Claudia Norberg versuchte nach der Insolvenz wieder zurück auf die Beine zu kommen. Mit Shows wie dem „Dschungelcamp“ rückte die Frau hinter dem Wendler ins Rampenlicht. Nun hat sie anscheinend auch ihr privates Glück zurück gefunden.

Bei RTL verrät sie: Ich habe jemanden kennengelernt. „Er ist Chef und Pilot einer Privatjet-Airline und deshalb hat er auch die Möglichkeit, hier herzukommen. Also eigentlich der ideale Mann für mich“, strahlt Norberg über beide Ohren.

„Würden uns jetzt gerne näher kennenlernen“

Ex-„Big Brother“-Kandidat Alex Jolig und seine Frau Britt sollen die frisch Verliebten miteinander verkuppelt haben.

„Zwischenzeitlich ist er hier gewesen. Wir haben uns kennengelernt und würden uns jetzt gerne näher kennenlernen. Er wäre auch gerne noch einmal gekommen, aber im Moment haben wir ja keine Möglichkeiten“, berichtet Norberg.

Heißt für Laura Müller auch, dass ihre ärgste Konkurrentin aus dem Spiel ist. Die Ex-Frau vom Wendler wird dem jungen Liebesglück also keinen Strich mehr durch die Rechnung machen. Wenn Claudia Norberg nun bald aus dem Haus in Florida ausgezogen ist, sind der Wendler und seine Ex endgültig geschiedene Leute.

Laura wieder mit Christian

Am Freitag geht es für Laura Müller dann bei Let's Dance weiter. Die 19-Jährige hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zu einer Favoritin gemausert. Am Freitag ist auch ihr Partner Christian Polanc wieder mit dabei.

Lauras Tanzpartner meldete sich diese Woche wieder gesund. Letzte Woche musste Laura mit Ersatzpartner Robert Beitsch aufs Parkett. Polanc stieg dann diese Woche wieder ins Training mit ein.

Neues Projekt von Laura

Während die Let's Dance Show noch läuft, hat Laura Müller schon das nächste Projekt ins Auge gefasst. Die 19-Jährige ist eine richtige Unternehmerin.