Laura Müller: Sexy Bilder – SO sieht sie sonst nur der Wendler

Holla die Waldfee! Normalerweise verhökert Laura Müller die Bilder, auf denen sie eher leichter bekleidet durch die Weltgeschichte stolziert ja auf der Nackedei-Plattform „Only Fans“. Doch es scheint, als hätte Laura nicht nur große ... lassen wir das, sondern auch ein großes Herz.

So kommt es, dass die Gattin des selbsternannten Corona- und Politik-„Experten“ Michael Wendler nun auch ihren Fans auf Instagram den ein oder anderen sexy Einblick gewährt.

Laura Müller: Sexy Bootsausflug mit Welpe und Wendler

Da teilte Laura Müller am Dienstag doch ein Bild und ein kurzes Video von der Bootsfahrt mit Ehegatte Michael Wendler und ihrem kleinen Hund Smoke. Der Vierbeiner in sein dunkles Fellkleid, Laura lediglich in einen knappen Bikini gehüllt sonnen sich an Deck, während Schlager-Barde Wendler den Kahn durch die amerikanischen Gewässer manövriert. Florian Silbereisen hätte es an Deck des „Traumschiff“ nicht eleganter machen können.

----------------------------------------

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

Durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler wurde sie berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

----------------------------------------

Und Laura? Die ist stolz. Ob auf den Wendler, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall auf den kleinen Welpen Smoke. Der ist nämlich trotz harten Wellenganges und Lauras Bikini ganz entspannt. Das Leben kann manchmal so schön sein.

-----------

Michael Wendler: Baby-Gerücht! Laura Müller redet Klartext

Michael Wendler: Bitter! „US-Staatsbürgerschaft kann er vergessen“

Michael Wendler: Laura Müller im Netz! SO sollte sie keiner sehen

--------------

Endlich wieder gute Nachrichten also. Zuletzt nämlich zogen dicke Sorgenwolken über dem Wendler auf. SO machte sich der ehemalige Schlagerstar Sorgen um seine alte Heimatstadt Dinslaken. Was Michael Wendler so beschäftigt hat, liest du hier.