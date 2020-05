Laura Müller gesteht: „Ich mach's nur, weil ich es muss“ – und bricht in Tränen aus

Es sollte das vorläufige Highlight ihrer Liebe werden. Die Krönung von Laura Müller und Michael Wendler. Zumindest wenn es nach Wendlers Plattenfirma geht.

Ein Duett. Laura Müller und Michael Wendler singen gemeinsam des Wendlers größten Sangeserfolg: „Sie liebt den DJ“. Doch es scheint, als hätten Sänger und Plattenfirma die Rechnung ohne Laura Müller gemacht. Die scheint von der Idee nämlich eher so semi-begeistert.

Laura Müller: DIESER Wunsch von Michael Wendler belastet sie sehr

Dabei war der Wendler doch in der zweiten Folge der neuen 'TVNow'-Doku „Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet“ voller Vorfreude: „Ich singe wirklich nicht oft Duette. Das bedeutet natürlich, dass es sehr, sehr wertig und rar und wertvoll ist. Und ich freue mich natürlich auf das Ergebnis.“

Hat er sich etwa zu früh gefreut? Denn schon mit dem Betreten des Tonstudios verflog Lauras Lust auf eine neue Version von „Sie liebt den DJ“ zusehends.

Laura Müller stürmt weinend aus dem Tonstudio

Laura Müller und Michael Wendler bei einer RTL-Show. Foto: imago images

Kündigte sie zu Beginn noch widerwillig an: „Ich mach es nur, weil ich es muss. Ich finde nichts am Singen. Aus mir wird auch keine Sängerin. Deswegen bin ich nur Deko“, schossen ihr schon wenige Sekunden nach Aussprache des Satzes die Tränen in die Augen.

Und mindestens genauso schnell flitzte die 19-Jährige auch aus dem Tonstudio, ließ ihren Verlobten und den verdutzt dreinschauenden Produzenten alleine.

Das konnte der Wendler natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich wünsche sich die Plattenfirma ein solches Duett doch so sehr. Drum schickte er rasch seinen Manager auf Laura-Suche, während er selbst, ganz Profi, seine Parts schon einmal einsang.

Deshalb will Laura nicht singen

Doch warum will Laura nicht singen? Sonst scheut sich die junge Verlobte des Schlagerstars doch auch nicht vor der freizügigen Offenlegung ihrer selbst.

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren

Sie ist die Freundin von Michael Wendler

Laura Müller zeigte sich bereits nackig im Playboy

2020 tanzte sie bei der RTL-Show „Let's Dance“

Michael Wendler kann aufklären: „Laura ist da ein bisschen vorbelastet. Und zwar, Laura liebt das Singen. Sie liebt Musik und wollte sich selber mal als Sängerin profilieren. Sie ist dann in ein Tonstudio in Berlin gegangen. Und dieses Tonstudio hat gemeinerweise die Outtakes, also den Abfall, tatsächlich an einen Fernsehsender geschickt und das Ganze wurde dann veröffentlicht. Das hat Laura dann gesehen und das hat ihr sehr weh getan. Seitdem ist so so ein bisschen schockiert, wenn es ums Singen geht.“

Ohne Mampf kein Kampf

Ohje. Durchaus verständlich also, dass das gebrannte Kind das Feuer meidet. Doch nicht mit dem Wendler. Er ist gewillt, die Wünsche seiner Plattenfirma durchzusetzen. „Es gibt auch mal Grenzen. Und die zeige ich ihr dann auf. Aber dann ist das auch diskutiert und hoffentlich verstanden“, poltert er in die Kamera.

Ärgerlich nur, dass Laura auch Grenzen zu setzen vermag. Ihre Reaktion: „Muss ich noch überlegen. Ich habe erst mal Hunger.“ Naja, vielleicht löst eine leckere Currywurst mit Pommes das Problem. Wir sind gespannt.

Wendlers Tochter Adeline hat übrigens eine klare Meinung zu Laura Müller. Was sie über ihre Stiefmutter sagt, liest du hier.