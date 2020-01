Laura Müller: Irres Sex-Angebot! Eine Million Euro für...

View this post on Instagram

Playboy x Laura Mueller *anzeige Ich bin jetzt ein Teil der 🐰-Familie! @playboygermany Ich platze immer noch so vor stolz😍 und bin so happy! Das Shooting fand im Oktober letzten Jahres statt und es fühlt sich so an, als wäre es erst gestern gewesen. Die Zeit vergeht so schnell und ich bin so dankbar diese Erfahrung machen zu dürfen🙏🏼 Ich bereue es keine Minute🎉 Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die mich immer so unterstützen und zu mir halten. Ihr seid mir so ins Herz gewachsen und ich bin stolz diese tollen Menschen hier auf meinem Profil zu finden💗 Ich bekomme TAUSENDE Nachrichten von euch und kann nicht jede beantworten, aber ich bin euch für alles dankbar🙏🏼 #einteam Ich danke auch meiner Familie für die Unterstützung❤️ ohne euch wäre ich nicht der Mensch der ich bin! @playboygermany @playboy @fboitin @wendler.michael — #playboygermany #playboy #bunny #bunnylife #bunnyfamily #playboycover #cover ©️playboygermany