Laura Müller: Ausgerechnet SIE schießt gegen die Influencerin – „Da haben wir doch...“

Laura Müller hat sich über Nacht in ein wahres It-Girl verwandelt. Die Ehefrau von Michael Wendler hat sich im Handumdrehen eine starke Fanbase aufgebaut. Vor allem aufgrund zahlreicher Pärchenfotos mit ihrem Liebsten bleibt Laura Müller Gesprächsthema Nummer eins.

Statt ihr Abitur zu vollenden, hat es Laura Müller ins sonnige Florida gezogen. Während andere in ihrem Alter stundenlang an Hausarbeiten sitzen, ließ sich die 20-Jährige lieber für den „Playboy“ fotografieren. Am Ende des Tages verdient Laura Müller mit ihrer Arbeit als Influencerin hohe Beträge, während ihre ehemaligen Mitschüler von einem Luxusleben vorerst nur träumen können. Aber ist das wirklich der richtige Weg?

Laura Müller: Natascha Ochsenknecht warnt vor der Wendler-Freundin

Natascha Ochsenknecht, die vor allem durch ihre Ehe mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht bekannt wurde, warnt junge Mädchen genau vor diesem Schicksal. Sie sollten sich bloß kein Beispiel an Laura Müller nehmen. „Bitte nicht nachmachen!“, schreibt Natascha Ochsenknecht auf ihrem Instagram-Profil.

Mit ihrem Post bezieht sich die dreifache Mutter auf einen Artikel der „Bild“. Diese präsentierte ihren Lesern eine Anleitung, mit der man ganz leicht in die Fußstapfen von Laura Müller treten könne. „Mensch, da haben wir doch alle drauf gewartet“, lautet Natascha Ochsenknechts Kommentar dazu.

Das Laura-Müller-Konzept: Eine wie alle

Demnach rate das Ex-Model dringend davon ab, sich mithilfe eines Promis einen gewissen Bekanntheitsgrad zu verschaffen. Ironisch, da sie doch selbst 1993 durch die Heirat mit Uwe Ochsenknecht zum TV-Star wurde. Dennoch appelliert die Blondine an ihre Follower: „Definiert euch über eure Qualitäten und nicht über einen schnell sinkenden Status.“

Das ist Laura Müller:

Laura Müller wurde am 30. Juli 2000 als Laura Sophie Müller in Tangermünde geboren

Seit ihrer Hochzeit mit Schlagersänger Michael Wendler im Juni 2020 lautet ihr bürgerlicher Name Laura Sophie Norberg

Bekannt wurde sie im Februar 2019, als der 28 Jahre ältere Michael ihre Beziehung öffentlich machte

Seitdem tritt Laura Müller in diversen Fernsehformaten auf – wie „Let's Dance“ oder „Das Sommerhaus der Stars“

Laura Müller sei nur eine von vielen, wie Natascha Ochsenknecht in ihrem Post erklärt. Gerade das könne der Frau von Michael Wendler demnach eines Tages zum Hindernis werden. „Sie sehen alle gleich aus“, lautet das Urteil von Natascha Ochsenknecht.

Laura Müller belegte in der 13. Staffel von „Let's Dance“ den sechsten Platz. Foto: picture alliance/dpa

Es wundere sie nicht, wenn diese Frauen im Verlauf ihrer Karriere einfach ausgewechselt werden. „Zu guter Letzt influenzt der Freund von einer zur anderen. Ist ja klar, der kann sie ja nicht mehr unterscheiden“, scherzt die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht böse.

Reality-TV-Stars positionieren sich gegen Laura Müller

In den Kommentaren von Natascha Ochsenknechts Beitrag wird die 55-Jährige für ihre Ansage gefeiert. Reality-TV-Sternchen wie David Friedrich, Yeliz Koc oder Julian F. M. Stöckel stimmen ihr offenkundig zu.

Laura Müller scheint der Witz auf ihre Kosten kalt zu lassen. Schließlich ist der TV-Star viel zu sehr damit beschäftigt, die Zeit mit Michael Wendler zu genießen.

Wenn Laura Müller dann doch mal Zeit ohne ihren Liebsten verbringt, widmet sie sich voll und ganz ihrem Aussehen. Als It-Girl ist es ihr ein großes Anliegen, immer in Form zu bleiben.