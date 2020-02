Laura Müller: Ausgerechnet SIE schießt jetzt gegen die Wendler-Freundin – „Es ist so krass!“

Laura Müller, die 19-jährige Freundin von Michael Wendler, ist in aller Munde. Obwohl sie im Dschungelcamp (RTL) gar nicht dabei war, drehten sich viele Gespräche nur um sie: ihre Nacktbilder im Playboy, die Beziehung zum 47-jährigen Schlagerstar, und und und...

Na gut, es ging auch um die Trennung von Michael Wendler und seiner Noch-Ehefrau Claudia Norberg. Und um die Frage: Haben sich die beiden wegen Laura Müller getrennt?

Laura Müller: Von Elena Miras in Schutz genommen

„Nein“, stellte die blonde Ex des Schlagerstars von Anfang an klar. „Wir haben uns getrennt und dann kam Laura.“ Dennoch sorgte das Thema für viel Gesprächsstoff - und Zoff. Denn was Claudia Norberg zu sagen hatte, ging bei Mitkandidatin Elena Miras ins eine Ohr rein und beim anderen wieder raus.

Denn sie war voller Überzeugung: Sie weiß genau, was sich zwischen dem Trio abgespielt hat. Alles sei nämlich ganz anders gewesen, als die 49-Jährige stets behauptete. Das Reality-TV-Sternchen im Dschungel: „Die Laura hat mich angerufen und wollte, dass sie nicht immer als die Böse dargestellt wird. Sie kann über das Thema nicht reden, weil der Partner die Tochter schützen will. Klar, mache ich dann meine Schnauze auf."

+++ Michael Wendler und Laura Müller: Video aus Hotelzimmer schockt Fans – „Wie krank seid ihr eigentlich?“ +++

Laura Müller und Elena Miras sind Freundinnen - bis jetzt

Kennengelernt hatten sich Elena Miras und Laura Müller im vergangenen Jahr im „Sommerhaus der Stars“ (RTL), wo sich eine Freundschaft zwischen den beiden entwickelt hatte.

Doch eine Woche nach dem Dschungel macht die Schweizerin jetzt einen Rückzieher. Denn bei aller Unterstützung der 19-Jährigen im Dschungel hat sich Laura Müller bei der jungen Mutter niemals bedankt.

Von ihren Instagram-Fans darauf angesprochen, erklärt sie in ihrer Story: „Es ist so krass. ich habe alles getan, worum sie mich gebeten hat. Der Dank? Ein Hauch von gar nichts! Es geht nicht mal um Unterstützung, aber ich habe nicht mal ein 'Danke' bekommen.“

--------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Bürgerlich heißt der Sänger Michael Skowronek

Er ist ein deutscher Sänger und Songschreiber

Im März 2009 heiratete er auf Sylt seine Lebensgefährtin Claudia Norberg

Im April 2009 folgte die kirchliche Hochzeit auf Mallorca

Im Oktober 2018 gaben Wendler und seine Frau nach 29 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt

Kurz darauf kam er mit Laura Müller zusammen

Das Paar feiert im Jahr 2020 sein Zweijähriges

--------------------

Elena Miras: „Habe ihre Story geglaubt“

Doch die Erklärung reichte den Followern wohl noch nicht, sodass sich Elena Miras ein zweites Mal dazu äußerte - für die sonst leicht aufbrausende 27-Jährige nahm sie äußerst verhalten Stellung. Sie erklärte: „Es geht nicht darum, ob sie was gepostet hat oder nicht. Sondern darum, dass man sich nach so einer Sache eigentlich bedankt.“

Elena Miras rechnet mit Laura Müller ab. Foto: Screenshot Instagram/Elena Miras

Und weiter: „Ich habe das ja nicht gemacht, weil ich Bock darauf hatte, sondern weil ich ihre Story geglaubt habe und da meiner Meinung nach eine Freundschaft entstanden ist - aber wohl doch nicht.“

----------------

Weitere News aus der Promi-Welt:

Nackt wie Laura! Claudia Norberg lässt die Hüllen fallen

Michael Wendler gibt offen zu: „Ich stehe auf große ...“

Top-Themen des Tages:

„Heute Show“ (ZDF) mit bitterbösem Coronavirus-Vergleich – Zuschauer entrüstet: „Tiefpunkt erreicht“

„Bares für Rares“ (ZDF): Mann will Stück Geschichte verkaufen – irre, wem es vorher gehörte

----------------

Für Freunde tue sie „einfach alles“. Elena Miras: „ich habe mir ihre Geschichte angehört und gemacht, worum sie mich gebeten hat. Aber wie gesagt, man kann sich in Menschen täuschen, Instagram ist und bleibt eine Scheinwelt.“

Freundschaft ist vorbei

Die angekündigte Bombe hat die „Love Island“-Teilnehmerin am Ende nicht platzen lassen - nach wie vor muss sich Deutschland mit der offenen Frage beschäftigen: Warum haben sich Michael Wendler und Claudia Norberg getrennt?

Eines sollte aber klar sein: Mit der Freundschaft von Elena Miras und Laura Müller ist es wohl endgültig vorbei ... (cs)