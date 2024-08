Laura Müller verrät: „Ich bin offiziell zurück in Europa“

„It’s official. Ich bin offiziell zurück in Europa“, mit diesen Worten meldete sich nun Michael Wendlers Frau Laura Müller in ihrer Instagram-Story zu Wort. Wer jetzt denkt: Oh, der Wendler hat sich doch wieder gen alte Heimat begeben und seine schwangere Frau (hier alle Informationen zu Laura Müllers zweitem Baby) gleich mitgebracht, der irrt jedoch gewaltig.

Denn Laura Müller hat nur einen weiteren Weg für sich entdeckt, Geld zu verdienen. „Die Website heißt Maloum und wenn du neugierig bist, kannst du mir jetzt da folgen und mit mir in Kontakt treten, uuuund viele schöne weitere Sachen“, so die 24-Jährige, die sich extra für das Video in ein extrem tief dekolletiertes Kleidchen geworfen hatte.

Laura Müller hat eine neue Nackidei-Plattform

Wem der Name „Maloum“ jetzt nichts sagt, hier eine kleine Erklärung, die auf der Website zu finden ist: „Maloum ist die Plattform für alles rund um Sexualität, besondere sexuelle Vorlieben, Kinks und alles was dazu gehört. Wir leben Offenheit – Konsens und Integrität stehen bei uns allerdings an oberster Stelle.“

Na, dann. Vorteile biete die neue Seite vor allem für ihre europäischen Fans, so könne man ihr jetzt auch Geld via Paypal und Banküberweisung zukommen lassen. Auf der Seite zeigt sich Laura auf jeden Fall schon einmal im knappen Latex-Dress.

Verraten Laura Müller und Michael Wendler das Baby-Geschlecht?

Wie lange sie dieser Tätigkeit noch nachgehen wird? Wir werden sehen, schließlich verkündeten sie und Michael Wendler vor Kurzem erst, dass sie ihr zweites Baby erwarten. Wie das Kind heißen wird, und welches Geschlecht es hat, wollte das Paar allerdings noch nicht verraten. Bis zur Geburt ist es ja aber auch noch ein bisschen hin.

Ob sie es überhaupt vor der Geburt verraten, ließ Laura in ihrer Instagramstory offen: „Paar Sachen sind schon angekommen fürs Baby – die kann ich noch nicht zeigen, da man daran das Geschlecht erkennen würde. Wir überlegen generell, ob wir das Geschlecht eventuell doch vor der Geburt verraten werden.“