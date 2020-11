Da war die Welt noch in Ordnung: Laura Müller bei „Let's Dance“ mit Michael Wendler.

Au weia, was für ein Rückschlag für Laura Müller (20)! Die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler (48) steht spätestens seit dessen Irrweg auf den Pfad der Corona-Leugner mächtig unter Druck.

Noch vor wenigen Wochen hat ihr Ehemann zu den absoluten Stars in Deutschland gehört, war stets Gesprächsthema: Die Teilnahme von Laura Müller an der Tanzshow „Let's Dance“, die Sticheleien von Komiker Oliver Pocher oder die Juroren-Rolle bei „Deutschland sucht den Superstar“ – beim Wendler lief es. So lange, bis er skurrile Corona-Verschwörungstheorien verbreitete und seine Karriere killte.

Die Aktion belastet auch Ehefrau Laura Müller – und jetzt muss auch sie möglicherweise um ihre Karriere bangen!

Laura Müller: Entscheidung steht – jetzt wendet ER sich von ihr ab

Denn nachdem sich Michael Wendlers Ex-Manager Markus Krampe (44) von ihm getrennt hatte, macht er jetzt auch mit Laura Müller Schluss!

Michael Krampe als Manager neben Schlagersänger Michael Wendler am 21. Februar 2020. Beide arbeiten nicht mehr zusammen. Foto: imago images / Revierfoto

Das hat Krampe auf Instagram verkündet. Unter der Überschrift „Zusammenarbeit mit Laura Müller“ legt der Manager los los: „Nachdem ich erst kürzlich aus bekannten Gründen meine Tätigkeit als Manager von Michael Wendler aufgeben musste, beende ich ab sofort auch die Zusammenarbeit mit Laura Müller. Die derzeitige Situation und das nicht Beziehen einer klaren Position seitens Laura zu den Aussagen/Postings von Michael Wendler zwingen mich zu diesem Entschluss.“ RUMMS!

Das ist Laura Müller:

ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

sie wurde durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

Der 44-Jährige weiter: „Ich rechne ihr hoch an, dass sie in der jetzigen Zeit an der Seite ihres Ehemannes steht, jedoch hätte ich, und sicherlich auch viele andere, gehofft, dass sie sich klarer zu den Aussagen von Michael positioniert/distanziert.“

„Ich bedaure diese Entscheidung treffen zu müssen und wünsche den beiden für ihre gemeinsame Zukunft alles Gute und vor allen Dingen viel Kraft für die kommende Zeit“, schließt Krampe seinen Beitrag.

Laura Müller: 2020 war ein Erfolgsjahr – bis jetzt

Bitter! Dabei war 2020 bislang doch DAS Jahr von Laura Müller: sexy Nacktfotos im „Playboy“, starke Tanz-Auftritte bei „Let's Dance“, Hochzeit mit Michael, erfolgreicher Karriere-Start als Influencerin – aber jetzt die Trennung von Erfolgsmanager Krampe!

Einige seiner Follower verstehen diese Entscheidung, können sie nachvollziehen. Hier einige Reaktionen:

„Richtig so! Hoffe, die kriegen nie wieder Aufmerksamkeit in den Medien, wenn sie in ein paar Monaten angekrochen kommen.“

„Gute und überfällige Entscheidung.“

„Das ist ja mehr als vernünftig, dass Sie sich auch von Laura Müller zurückziehen. Sie möchte den Weg mit Michael Wendler gehen, dann muss sie auch mit den Konsequenzen rechnen.“

Andere wiederum halten die Trennung für einen Fehler von Krampe: Gerade Laura als Neuling in der Promi-Welt hätte in der aktuell schwierigen Situation ihres Ehemannes einen erfahrenen Show-Manager dringend nötig gehabt. Hier ein entsprechender Kommentar:

„Schade. Laura ist jung und sitzt alleine und isoliert mit diesem Verrückten fest, der ihr rund um die Uhr eine Gehirnwäsche verpasst. Wie kann man das aushalten, wenn man so jung ist? Wenn ich Lauras Vater wäre, würde ich hinfahren und sie abholen. Während sie Weihnachtsplätzchen macht, sitzt er im Kämmerlein und schwurbelt von morgens bis abends. Zerstört sowohl seine als auch ihre finanzielle Grundlage und Karriere. Alptraum.“

Na, bleibt zu hoffen, dass sich die Eheleute auch ohne Manager Krampe in die richtige Richtung entwickeln...

