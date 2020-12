Laura Müller: Traurige Zeilen nach Krampe-Trennung – „Verletzt mich menschlich“

Es ist erst wenige Wochen her, da postete Laura Müller ein Foto bei Instagram, das sie und Markus Krampe gemeinsam auf dem DSDS-Schiff zeigt. Beide lachen und haben sichtlich Spaß. Doch das ist jetzt Geschichte.

Markus Krampe beendete die Zusammenarbeit mit Laura Müller. Und die hat sich nun erstmals mit ziemlich enttäuschten Worten dazu geäußert.

Laura Müller hält weiter zu Michael Wendler

Die letzten Wochen waren sicherlich alles andere als leicht für die Frau an Michael Wendlers Seite. Wir erinnern uns: Der Schlagersänger schmiss bei DSDS hin, machte mit Corona-Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam, und verlor Schlag auf Schlag nahezu all das, was er sich karrieretechnisch die letzten Monate aufgebaut hat.

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

wurde durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

Maßgeblich daran beteiligt war auch Markus Krampe. Sein Ex-Manager. Hielt Krampe ganz am Anfang noch zu Michael Wendler, kehrte er ihm dann doch den Rücken und zog einen Schlussstrich. Und vor wenigen Tagen verabschiedete sich Markus Krampe dann bei Instagram auch von Laura Müller.

+++Laura Müller: Wendler-Skandal – Ex-Manager über Ehefrau des Schlagerstars: „Es war früher mit seiner Ex-Frau schon so“+++

Markus Krampe kehrt Laura Müller den Rücken

Hier waren die drei noch ein Team: Laura Müller, Markus Krampe und Michael Wendler bei Let's Dance. (Archivbild) Foto: imago images/Revierfoto

„Die derzeitige Situation und das nicht beziehen einer klaren Position seitens Laura zu den Aussagen/Postings von Michael Wendler, zwingen mich zu dem Entschluss“, schrieb Wendlers Ex-Manager in einem Statement bei Instagram. Tatsächlich hatte sich Laura Müller nach dem Wendler-Knall ersteinmal in Schweigen gehüllt. Bis sie irgendwann bei Instagram erklärte, dass sie weiterhin zu ihrem Mann halte, in puncto Corona aber „neutral wie die Schweiz“ sei.

Das reichte Krampe offenbar nicht – und er zog einen Schlussstrich. „Jedoch hätte ich, und sicherlich auch viele andere, gehofft, dass sie sich klarer zu den Aussagen von Michael Wendler positioniert/distanziert“. Wie die Fans darauf reagierten, liest du hier >>>.

https://www.derwesten.de/panorama/promi-tv/laura-mueller-michael-wendler-markus-krampe-trennung-usa-corona-instagram-id231037268.html

Ein Statement von Laura ließ auch hier auf sich warten – bis jetzt. Denn nun hat sie sich bei Instagram in ihrer Story zu Wort gemeldet und ihrer Enttäuschung unter der Headline „Statement Markus Krampe“ Luft gemacht.

Laura Müller: „Verletzt mich menschlich“

Sie habe aus der Presse erfahren müssen, dass Krampe die Zusammenarbeit mit ihr beendet. Er persönlich habe sich nicht bei ihr gemeldet. Und das sorgt für Enttäuschung bei Laura Müller. „Markus Krampe war nicht nur mein 'Berater' und hat mich unterstützt, er war auch ein guter Freund“, schreibt die 20-Jährige.

„Ich habe Markus sehr lieb gewonnen und ich dachte immer wir wären ein tolles Team. Umso enttäuschender ist es für mich, dass er in diesen 'schwierigen Zeiten' mich im Stich lässt und mir den Rücken kehrt. Sein Handeln verletzt mich menschlich, nicht geschäftlich“, lässt sie ihrer Traurigkeit freien Lauf. Es scheint ganz so, als hätte diese freundschaftliche Trennung ihr sehr zugesetzt. (abr)