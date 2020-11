Laura Müller: Wendler-Skandal – Ex-Manager über Ehefrau des Schlagerstars: „Es war früher mit seiner Ex-Frau schon so“

Bei Michael Wendler kehrt einfach keine Ruhe ein. Der Schlagersänger machte in den vergangenen Wochen nur Negativ-Schlagzeilen. Sogar Ehefrau Laura Müller muss die Konsequenzen tragen, zahlreiche Werbepartner der Influencerin sind abgesprungen, auf ihrem Instagram-Account bleibt es größtenteils still.

Viele Fans fragen sich: Wie geht es Laura Müller mit dem Skandal um ihren Ehemann? Am Dienstag war Markus Krampe, Ex.Manager von Michael Wendler, im „Frühstücksfernsehen“ zu Gast. Er sprach darüber, wie die 20-Jährige mit der Situation zurechtkommt.

Laura Müller: So geht es der Frau von Michael Wendler

Laura Müller und Michael Wendler seien größtenteils isoliert, erklärt der Manager: „Es war früher mit seiner Ex-Frau Claudia schon so, dass sie nie einen großen Freundeskreis hatten. Sie waren immer sehr für sich, das ist jetzt mit Laura auch so. Sie leben in einer Blase, es gibt kein großes Umfeld.“

Und weiter: „Ein Kontakt aus unserem engsten Umfeld und ich waren immer für die beiden da.“ Doch vor Kurzem hat sich Markus Krampe von Michael Wendler getrennt. Er habe „Dinge herausgefunden“, erklärt er. Hier mehr dazu>>>

------------------

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

Durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler wurde sie berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

------------------

Schwierige Situation für Laura Müller

Vor allem für Laura Müller sei die Situation nun schwierig. „Sie hört den ganzen Tag nur das, was er erzählt. Ich glaube, da ist das Ende noch nicht in Sicht. Ich hoffe für beide, dass es nicht noch viel größere Probleme gibt“, sagt er weiter.

----------------

----------------

Nach wie vor ist er aber davon überzeugt, dass sich Laura und der Wendler aus tiefstem Herzen lieben. Erst kürzlich habe er mit der 20-Jährigen telefoniert. Krampe: „Sie hat eine gewisse Außendarstellung. Aber manchmal tut man ihr auch Unrecht.“

+++ Laura Müller: Schönheitschirurg spricht Klartext – „Michael und Laura sind über das Ergebnis sehr erfreut“ +++

Nicht nur über Laura Müller, auch über Michael Wendler hat Markus Krampe ausgepackt. Was er gesagt hat, kannst du hier nachlesen>>> (cs)