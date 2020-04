Laura Müller: Freundin von Michael Wendler mit unmissverständlichen Worten – „Wir haben uns...“

Laura Müller und Michael Wendler verbringen das Osterfest gezwungenermaßen in Deutschland. Die Corona-Epidemie hatte es dem Traumpaar der deutschen TV-Landschaft unmöglich gemacht, zurück nach Saus West Florrrrida zu fliegen.

Doch für ein verliebtes Paar wie Laura Müller und ihren Micha ist auch das kein Problem. So eng wie die beiden stets zusammenstehen, braucht es eh keine riesige Bleibe. Da reicht auch das kleine Hotelzimmer in Düsseldorf. Dort verbringen Michael Wendler und Laura Müller nämlich derzeit ihre freien Stunden, bevor es am Freitag wieder mit 'Let's Dance' weitergeht.

Laura Müller und Michael Wendler plaudern aus dem Nähkästchen

Doch am Ostersonntag machten sich die beiden auf und besuchten das RTL-Studio in Köln zur Oster-Spezialsendung. Klar, dass Wendler und Laura da in vertrauter Atmosphäre aus dem Nähkästchen plauderten.

So verriet der Wendler, dass er in der Corona-Zeit schon ordentlich zugelegt habe: „Wir nehmen alle zu in der Coronazeit. 5 Kilo habe ich jetzt zugenommen, und ich bin stolz darauf. Auf jedes Kilo. Aber Laura nicht.“ Nein, die schien es ganz und gar nicht schön zu finden, als ihr Liebster stolz sein Speckpölsterchen präsentierte.

Einzelheiten zur Traumhochzeit

Doch das verliebte Auge schaut auch über so etwas hinweg. Besonders, wo doch bald die Hochzeit anstehen soll. Natürlich konnten Michael Wendler und Laura Müller auch in dieser Hinsicht ein paar Einzelheiten präsentieren.

Laura Müller und Michael Wendler bei „Let's Dance“. Foto: imago images

„Es wird nicht allzu groß. Ich sage immer, was bringt mir eine Turnhalle voller Menschen, die mich dann doch nicht mögen. Aber schon mit den Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind“, erzählte Wendler über die Planungen.

--------------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Florida

Seine größten Hits sind 'Egal' und 'Sie liebt den DJ'

--------------------------

Und Laura fügte eiskalt hinzu: „Wir haben uns entschieden, das kleiner zu halten. Wir wollen in Amerika heiraten. Und haben uns da schon gezielt Menschen ausgesucht, die wir da an unserer Seite haben wollen.“ Es scheint dem Paar anscheinend nicht schwer zu fallen, die Gästeliste zu erstellen.

Unter den gezielt ausgesuchten Menschen wird übrigens auch ein Kamerateam von RTL sein, das die Feierlichkeiten bis in kleinste Detail festhalten wird. So haben alle was davon.