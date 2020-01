Laura Müller: Nach dem Playboy macht sie nun HIER mit

2020 könnte das Jahr für Laura Müller werden. Erst das Playboy-Shooting und jetzt sogar noch die Teilnahme in einer Fernseh-Show.

So wird die junge Freundin von Michael Wendler in der neuen Staffel von „Let's Dance“ dabei sein. Das gab RTL am Montagabend bekannt.

Laura Müller in der neuen Let's Dance-Staffel dabei

Neben Laura Müller werden auch „RTL Aktuell“-Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben, „Ninja Warrior“-Gewinner Moritz Hans, Stand-up-Komikerin Ilka Bessin, Sänger Luca Hänni, Ex-Fußballprofi Steffi Jones, „Alles was zählt-Star Tijan Njie und Comedian Dennis aus Hürth alias Martin Klempnow ihre Beine über das Tanzparkett schwingen.

Das ist Let's Dance:

Let’s Dance ist eine Tanz-Live-Show des Fernsehsenders RTL

Die erste Staffel fand im Jahr 2006 statt, 2019 wurde die zwölfte Staffel ausgestrahlt

Die Sendung ist die deutsche Version der BBC-Sendung Strictly Come Dancing und wird seit Staffel 3 im Studio 32 der MMC-Studios (Coloneum) in Köln produziert

Unter den zahlreichen weiteren Adaptionen sind das US-amerikanische Format Dancing with the Stars sowie die österreichische Fassung Dancing Stars

Moderiert wird Let's Dance von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski

Ehemalige Moderatoren waren Hape Kerkeling, Nazan Eckes und Sylvie Meis

Erstausstrahlung war am 3. April 2006 auf RTL

Das sagt RTL-Frau Ulrike von der Groeben zu ihrer Teilnahme

Besonders Ulrike von der Groeben freut sich auf die neue Herausforderung. „Normalerweise rede ich als Sportmoderatorin ja nur über Sport, jetzt ist es mal wieder an der Zeit, dass ich mich einer echten sportlichen Herausforderung stelle. Ich liebe die Sendung. Ich finde das Format großartig und ich tanze sehr gerne, obwohl ich es eigentlich gar nicht so richtig kann“, so die Moderatorin zu RTL.

Na, da können wir ja mal gespannt sein.