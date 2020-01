Michael Wendler und Laura Müller: Hotelzimmer-Video schockt Fans – „Wie krank seid ihr eigentlich?“

Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) beschäftigen Deutschland wie kaum ein anderes Paar. An nahezu jedem Schritt der beiden darf - beziehungsweise muss - der Zuschauer teilhaben.

Da würde den Fans natürlich etwas fehlen, wenn sie nicht auch am gemeinsamen Pärchen-Urlaub des Paares teilhaben dürften. Den Schlagerstar und seine junge Freundin zog es kürzlich nämlich nach Panama. Blöd nur, dass man von dem schönen Land gar nicht so viel mitbekam. Laura Müller und Michael Wendler filmten nämlich vor allem zwei Dinge.

Laura Müller und Michael Wendler urlauben in Panama

Sich selbst und das gemeinsame Hotelzimmer. Immerhin. So wissen nun die zusammengerechnet rund 350.000 Follower des Powerpärchens, wie das gemeinsame Bett ausschaut, oder die Badewanne, oder die Dusche... ihr merkt, worauf das hinausläuft.

Laura Müller und Michael Wendler. Foto: imago images

Ein Fakt, der einigen Fans so richtig auf den Keks ging, wie bei Instagram sehr ausführlich zu lesen ist. So regt sich besonders ein User über die Hotelzimmer-Filmerei der beiden auf: „Da rennen zwei erwachsene Leute wie angestochen mit ihren Handys durch ihr Hotelzimmer wegen der Klicks ...wie krank seid ihr eigentlich...? Wahnsinn oder ...so selbstlos ...aber wahrscheinlich fliegt uns bald ne Bombe aus dem Iran um die Ohren ....aber das ist nicht wichtig ....wichtig sind eure dämlichen Fotos jeden Tag!“

Wo bleiben die Landschaftsbilder?

Warum der junge Mann den beiden nicht einfach auf Instagram die Freundschaft kündigt, sei nun dahingestellt. Viele Fans jedenfalls gönnen dem Paar ihren Urlaub. Schreiben beste Grüße und Wünsche in die Kommentare.

Die beiden zeigen dann aber auch noch ein paar Fotos, auf denen nicht nur sie oder eine Badewanne zu sehen sind. Immerhin! In Panama hat es Laura Müller wohl besser gefallen als im australischen Dschungel. Denn fast hätte sie bei der RTL-Show mitgemacht.

Dschungelcamp: Laura und Michael Dauer-Thema

Elena Miras nimmt ihre Freundin Laura Müller im Dschungel in Schutz. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Auch wenn Laura nicht dabei ist - es geht trotzdem ständig um die beiden. Kein Wunder, befinden sich Wendler-Ex Claudia Norberg und Laura Müllers Freundin Elena Miras unter den Kandidaten. Das sorgt für mächtig Ärger. Hier alle Infos.

