Laura Müller: Es ist raus! Sie und Michael Wendler...

Laura Müller und Michael Wendler werden es tun. Am 2. August wollen die beiden nicht in Saus West Florrrida, sondern in Las Vegas vor den Traualtar treten und sich einander gefühlvoll ein „Ja“ zuhauchen.

Doch bevor es so weit ist, blickt RTL auf die Anfangszeiten des Paares zurück – und zeigt ab Freitag eine Doku über das Kennenlernen des ungewöhnlichen Paares Laura Müller und Michael Wendler.

Laura Müller und Michael Wendler: Es ist raus!

In vier Folgen von „Laura und der Wendler - wie alles begann“ zeigt der Sender bei TV Now, wie die damals 18-jährige Laura Müller aus Tangermünde in Sachsen-Anhalt ihre Koffer packte und aus ihrem Kinderzimmer in die USA zu ihrem Schaaaatz Michael Wendler auswanderte.

„Laura und der Wendler - wie alles begann“ Foto: TVNOW

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren

Sie ist die Freundin von Michael Wendler

Laura Müller zeigte sich bereits nackig im Playboy

Derzeit tanzt sie bei Let's Dance mit Tanzpartner Christian Polanc

Vom Einzug ins Haus von Michael Wendlers damaliger Ex- und Noch-Ehefrau Claudia Norberg, über die Schule, das Zusammenleben mit Tochter Adeline und Claudia bis zum ersten gemeinsamen Musikvideodreh können Fans die ersten Monate im gemeinsamen Leben von Laura Müller und dem 28 Jahre älteren Schlagerstar begleiten.

Zweite Doku für Laura und den Wendler

Es ist nicht die erste Doku des deutschen Promi-Paares. Auch Ende 2019 Jahres begleitete ein Kamerateam die beiden, war unter anderem bei der Renovierung des Hauses, das der 47-Jährige extra für seine blutjunge Freundin gekauft hat, und beim Training für Let's Dance, wo die 19-Jährige derzeit übers Parkett tanzt, dabei.

„Laura und der Wendler - verliebt in Amerika: Wie alles begann“ kannst du mit einem Premium-Account bei TV Now anschauen.