Laura Müller lüftet Geheimnis: „Wir sind ...“

Laura Müller (19) und ihr 28 Jahre älterer Freund Michael Wendler lassen ihre Fans täglich an ihrem Leben teilhaben. So auch, wenn die beiden auf dem Weg in eine „mehr oder weniger Shoppingmall“ sind, wie die 19-Jährige ihren Instagram-Followern in ihrer Story erklärt.

Sie sei schon ganz aufgeregt wegen „Let's Dance“, erzählt die Freundin des Schlagerstars dann weiter. In wenigen Tagen geht es schon los. „Ich hoffe, ihr unterstützt mich“, so Laura Müller, „ich weiß, dass ich nicht soooo große Bekanntheit habe in Deutschland.“ Stimmt, in ihrer Wahlheimat USA ist sie natürlich viel berühmter. Oder wie meint sie das?

Laura Müller: Vorbereitungen auf „Let's Dance“ laufen

Egal, am 21. Februar geht es los mit der Tanzshow bei RTL. Doch davor muss noch fleißig trainiert werden. Laura Müller weiß, dass es nicht einfach werden wird, deshalb genießt sie jetzt noch die „Ruhe vor dem Sturm“. Natürlich mit ihrem Schatzi Michael Wendler an ihrer Seite.

Und dann verrät die Influencerin auch noch ein kleines Geheimnis über ihren Freund und sich. „Wir sind zwei Naschkatzen“, erklärt sie mit einem frechen Grinsen. Doch wegen der anstehenden Herausforderung müsse sie jetzt ihre Ernährung umstellen, Fast Food dürfe sie nicht mehr so viel essen.

Stattdessen trinkt sie jetzt lieber Tee. „Der ist süß, aber ich nehme nicht zu.“ Wie raffiniert!

Das sind die weiteren Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Let's Dance“:

Ilka Bessin, Komikerin (Cindy aus Marzahn)

Luca Hänni, DSDS-Gewinner 2012

Steffi Jones, Ex-Fußball-Nationalspielerin

Tijan Nijie, Schauspieler („Alles was zählt“)

Moritz Hans, Sieger „Ninja Warrior“

Ulrike von der Groeben, RTL-Moderatorin

Lili Paul-Roncalli, Tochter von Zirkusdirektor Bernhard Paul

Martin Klempnow, Komiker (Dennis aus Hürth)

John Kelly, Musiker

Sükrü Pehlivan, RTL-Trödelexperte

Loiza Lamers, Gewinnerin „Hollands Next Topmopdel“ 2015

Sabrina Setlur, Sängerin

Ailton, Ex-Fußball-Profi

„Let's Dance“ ist ab dem 21. Februar 2020 jeden Freitag um 20.15 Uhr live bei RTL zu sehen.