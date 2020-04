Laura Müller spricht über Antrag von Michael Wendler: Und verplappert sich – „Ich habe...“

Am Freitagabend ging es bei RTLs Tanzshow „Let’s Dance“ heiß her. Viele Fans des Formats erwarteten an dieses Mal sehr gespannt auf Laura Müllers Auftritt. Denn diese hat gerade erst ihre anstehende Hochzeit mit Schlager-Sänger Michael Wendler offiziell bekannt gegeben! Würde Laura Müller wohl noch weitere Details in der Show verraten?

Schon während der Proben mit Tanzpartner Christian Polanc schwärmte Laura Müller von ihrem Liebling Michael Wendler: „Mein Traummann hat mich gefragt und ich habe ja gesagt! Das war mein 'magic moment'. Ich hatte damit nicht gerechnet...“

Michael Wendler: War die Hochzeit bereits geplant?

Doch einige Zuschauer und Fans der Tanz-Show wollten das nicht so recht glauben. Auf Twitter schreiben sie, dass sie Laura den unverhofften Antrag nicht abkaufen. Einige spekulieren sogar, dass der Hochzeitsantrag von Anfang an geplant sei. Hat sich Laura da etwa verplappert? Schließlich gab es den Verlobungsring schon wenige Stunden später als Fan-Edition zu kaufen. Beworben ausgerechnet von Laura selbst.

#letsdance Sie hat mit dem Antrag nicht gerechnet, hä, vor dem Antrag wurde die Hochzeit bereits geplant und an RTL verkauft.😂 — marinchen24 (@MDornhof) April 24, 2020

An ihrer folgenden Tanzperformance hatte die Jury von „Let’s Dance“ dieses Mal nicht viel auszusetzten. Für ihre reife Leistung auf dem Parkett und erntet sie viel Lob von Jury-Mitglied Jorge González. Der 52-Jährige überschüttete sie nur so mit Komplimenten: „Du hast mir heute sehr viele Facetten von Dir gegeben. Du warst sehr sexy... Und Deine Blicke! Du siehst umwerfend aus. Das war Dein bester Tanz!“

––––––––––––––

Weitere Promi-News:

–––––––––––––

Laura Müller und ihr Tanzpartner. Foto: imago images

Auch Motsi Mabuse war an dem Abend von Laura begeistert:„Ich hatte Gänsehaut, Du hast das so fein gemacht! Und ich gebe zu: Das war Dein bester Tanz bis jetzt!“

Nur Jury-Mitgleid Joachim Lllambi war viel bei der Bewertung ein wenig aus der Reihe. „Laura, das war sehr gut. Was ich mir noch gewünscht hätte: Dass nicht nur ein Gesichtsausdruck da gewesen wäre. Mir fehlte da ein bisschen das Spiel zwischen Mann und Frau...“, kritisiert er den Tanz von Laura.

––––––––––––––

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Florida

––––––––––––––

26 Punkte konnte Laura bei dieser Ausgabe von „Let’s Dance“ für ihre Performance ergattern. Damit geht es für sie und ihren Tanzpartner Christian in die nächste Runde! (kf)