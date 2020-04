Laura Müller: Diese Worte schmecken Michael Wendler gar nicht – „Ich habe...“

Laura Müller und Michael Wendler. Es scheint, als könnte dem Traumpaar des TV nichts, aber nun wirklich gar nichts anhaben. Jede Kritik, jede Schmähung, jeder Witz schien an Laura Müller und Michael Wendler abzuperlen, wie Wasser am einem frisch gewaschenen SUV. Doch was ist nun passiert. Diese Worte seiner Freundin dürften Michael Wendler gar nicht schmecken.

Für Laura Müller dürfte die jetzige Situation alles andere als schön sein. Schließlich spricht ganz Deutschland von ihrer bevorstehenden Hochzeit Ende des Jahres. Dabei gibt es nicht mal einen Antrag.

Laura äußert sich nun zu dieser eher skurrilen Situation, in der sie sich befindet.

Laura Müller: Traurige Worte! Freundin vom Wendler hat genug

Oder hat Michael Wendler seiner Liebsten mittlerweile womöglich sogar doch schon die Frage aller Fragen gestellt? Im Interview mit RTL dementiert die 19-Jährige: „Ich habe zur heutigen Zeit immer noch keinen Antrag, meine Finger sind leer.“

Warum aber zögert Schlagerstar Michael Wendler mit dem Antrag, stimmt einer Hochzeit im TV aber schon zu?

Ganz einfach: „Mein Portemonnaie ist leer“, gesteht der Sänger. Soll heißen: Keine Kohle, kein Geld für einen Ring. Und nicht nur das!

Michael Wendler:

Michael Wendler:

Michael Wendler wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Florida



Michael Wendler lebt nur von Lauras Geld

„Jetzt lebe ich ja eigentlich nur noch von der Kohle von Laura“, gibt Michael Wendler zu. „Die Leute lästern darüber, dass das Finanzamt von mir Geld fordert. Dann werde ich denen auch nicht irgendwas anderes erzählen. Dass ich reich bin oder in Luxus lebe.“

Ja, ehrlich ist er, der Freund von Laura Müller. Sollte die Hochzeit aber wirklich, wie von RTL angekündigt, noch in diesem Jahr stattfinden, muss ich der Wendler ganz schön ranhalten mit dem Sparen für einen Verlobungsring. Oder bezahlt den etwa auch seine Freundin Laura?

Zumindest an der Liebe zu ihr zweifelt das Playboy-Model nicht. Schließlich gestand Michael ihr vor der Kamera, noch nie jemanden so geliebt zu haben, wie sie. Ihre Reaktion kannst du hier nachlesen >>>

Bei Let's Dance musste die 19-Jährige am Freitag pausieren. Die Liveshow wurde bei RTL wegen des Karfreitags nicht gesendet. Doch schon in der vorigen Woche konnte Laura Müller sich freuen, weil ihr Ex-Partner wieder an ihrer Seite war. Mehr dazu hier >>> (jhe)