Michael Wendler und seine Frauen: Laura Müller redet nun schlecht über Ex Claudia.

Laura Müller sauer: Bittere Vorwürfe gegen Wendlers Ex Claudia – „Eines Tages kam sie...“

Für Laura Müller ist es nicht immer leicht, die Freundin von Michael Wendler zu sein. Schließlich ist seine Noch-Ehefrau Claudia Norberg immer noch allgegenwärtig, lebt sogar noch mit den beiden im gleichen Haus in Florida. Jetzt äußert sich die 19-Jährige erstmals zur Ex ihres berühmten Freundes – und lässt kein gutes Haar an ihr.

Offenbar herrscht zwischen den Dreien keine gute Stimmung. Michael Wendler hat gerade erst ein neues Haus für sich und Laura Müller gekauft, um das Thema Ex hinter sich zu lassen. In der neuen RTL-Doku „Laura und Der Wendler – Total verliebt in Amerika“ plaudern die beiden bisher noch nie veröffentlichte Details über Claudia aus.

Laura Müller sauer: Bittere Vorwürfe gegenüber Wendlers Ex Claudia

So erzählt Michael Wendler frei heraus, dass er sich ein neues Anwesen angeschafft habe, damit Laura nichts mehr an Claudia erinnert. „Ohne dass sie immer daran denkt, dass auf dieser Couch meine Ex gesessen hat.“

Laura Müller und Michael Wendler haben eine Doku bei RTL. Foto: TVNOW

„Keine Frau möchte das“

Das junge Playboy-Model scheint froh über das Geschenk des Schlagerstars zu sein, gesteht: „Jede Frau da draußen wird das wissen, dass man mit dem Partner was eigenes möchte. Es ist halt die Ex, die Ex ist Geschichte. Keine Frau möchte das.“

In der Vergangenheit ging es sogar soweit, dass Michael und Laura nicht mal in Ruhe ihr Frühstück genießen konnten, wenn Claudia im Haus war.

Laura: „Eines Tages kam sie dann einfach und setzte sich an den Frühstückstisch. Macht man natürlich auch nicht. Wir saßen beide noch in Unterwäsche. Sie hat sich mir dann vorgestellt. Sie wollte befreundet mit mir sein, shoppen mit mir gehen. Doch auf einmal hat man gemerkt, dass sie nicht mehr so gut gelaunt war. Und hat mich ein bisschen komisch angesprochen und ist wütend durchs Haus marschiert.“

Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Er ist mit Laura Müller (19) zusammen

Seine Ex Claudia Norberg nahm in diesem Jahr am Dschungelcamp teil

Laura Müller: Vorfreude aufs neue Haus

Jetzt blickt Laura Müller, die am Freitagabend erstmals bei „Let’s Dance“ das Tanzbein schwingt, aber nach vorne. Und freut sich riesig über ihr neues Liebesnest mit Schatzi Michael: „Ich freue mich richtig. Mein erstes Haus, ich habe noch nie eins gebaut, ich bin ja erst 19.“

Die ganze Folge „Laura und Der Wendler – Total verliebt in Amerika“ läuft ab dem 21. Februar bei TVnow.