Laura Müller und Michael Wendler: Erster öffentlicher Zoff – Ist DAS ihr wahres Gesicht?

Für Laura Müller könnte es derzeit eigentlich nicht besser laufen: Playboy-Shooting, „Let’s Dance“-Teilnahme, Freundin von… Michael Wendler. Und dann noch ein neues Liebesnest in Florida. Jetzt allerdings gibt es mächtig Zoff zwischen dem sonst so gut vermarkteten Traumpaar. Das erste Mal überhaupt im TV!

Da dachte man, dass die beiden emotional nichts trennen kann, und jetzt das. Zeigt Laura Müller nun etwa ihr wahres Gesicht?

Laura Müller und Michael Wendler: Das gab's noch nie! Erster großer Zoff im TV

In der RTL-Doku „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ geht es heiß her. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Lauras Vater und dessen Lebensgefährtin zu Besuch sind. Nicht zum Urlauben, wohl gemerkt. Sondern zum Arbeiten.

+++ Michael Wendler: Nach Mega-Blamage – Laura Müller mit eindeutigen Worten „Und jetzt...“ +++

Denn am neuen Eigenheim steht noch einiges an. Und genau da liegt das Problem. Beim Frühstück geht es zur Sache:

Wendler: „Ich würde vorschlagen, wenn wir gleich in den Baumarkt fahren, um die Farbe zu kaufen, dass ihr dann schon mal die Bäume wegschneidet.“

Laura: „Ich will mitkommen in den Baumarkt. Wir gehören doch dazu.“

Wendler: „Ist ja nicht notwendig eigentlich, ist ja Arbeitsteilung.“

Laura: „Ich will trotzdem mit. Das spielt gar keine Rolle, wenn wir das Haus streichen wollen. Die Bananenbäume sind das Letzte, was wir abfällen können.“

Selbst Lauras Eltern eilen ihr zur Hilfe: „Erst mal aufs Haus konzentrieren jetzt.“

Wendler: „Wenn man bei Tag 1 nicht richtig in die Gänge kommt, dann ist das kein gutes Zeichen.“

„Pocher vs. Wendler“: Keine miese Stimmung zwischen Laura und Wendler

Michael Wendler und Laura Müller zoffen sich im TV. Foto: imago images / Future Image

Miese Stimmung beim Paar. Bisher hat man den Sänger und seine 19-jährige Freundin SO noch nicht miteinander erlebt. Selbst beim großen TV-Duell „Pocher vs. Wendler“ am Sonntagabend stand Laura ihrem Schlagerschatzi stets und treu zur Seite. (Alle Infos zur Sendung hier >>>)

Ist Laura in Wahrheit aber gar nicht so lieb wie alle denken? Das eigentliche Streit-Problem am Frühstückstisch ist allerdings offenbar gar nicht so ungewöhnlich. Denn Laura Müller gibt im Interview mit RTL kleinlaut zu: „Ich bin ein Morgenmuffel, ich bin überhaupt kein Morgenmensch.“

Na dann herrscht am Rest des Tages wohl wieder Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den beiden…

Die ganze Folge „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ läuft bei TVnow.