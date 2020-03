Laura Müller völlig aufgelöst auf Instagram: „Wir haben...“

Laura Müller wendet sich auf Instagram mit einer wichtigen Botschaft an ihre Fans. (Symbolbild)

Völlig fertig zeigt sich Laura Müller (19) auf Instagram.

In einer Story von ihrem „Let's Dance“-Partner Christian Polac steht sie an der Seite des 41-Jährigen, der seinen Arm um die junge Freundin von Schlagerstar Michael Wendler gelegt hat. Das Duo hat eine wichtige Botschaft an die Zuschauer.

Laura Müller und Tanzpartner Christian Polac bei „Let's Dance“ (RTL). Foto: imago images / Future Image

Laura Müller mit wichtiger Botschaft auf Instagram

„Wir haben es geschafft“, sagt Laura Müller freudestrahlend. Dass sie in der letzten Folge der Tanzshow ganze 20 Punkte bekommen haben, kann sie noch immer nicht so wirklich fassen: „Ich bin so dankbar.“

Christian Polac stimmt der 19-Jährigen zu: „Ich bin auch superstolz, aber jetzt brauchen wir euch.“ Denn die beiden wollen natürlich auch am nächsten Freitag wieder das Tanzbein schwingen – und bitten die Zuschauer um ihre Stimmen. (at)