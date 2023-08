Laura Müller verzweifelt: „Dann zieht er aus“

Laura Müller meldet sich via Instagram bei ihren Fans! Was in letzter Zeit zu einer echten Seltenheit geworden ist, passiert am Donnerstagabend (17. August) tatsächlich. Was auch keiner erwartet hat: Die Frau von Michael Wendler teilt sehr private und intime Gedanken mit ihren knapp 565.000 Followern.

Am 26. Juni gaben Laura Müller und Schlagersänger Michael Wendler bekannt, dass ihr erster gemeinsamer Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Seither ist es in den sozialen Netzwerken still um die 23-Jährige geworden. Doch nun meldet sie sich mit einer Instagramstory wieder, in der sie ihren Emotionen freien Lauf lässt.

Laura Müller teilt intime Gedanken mit ihren Fans

Als Michael Wendler und seine Laura damals verkündeten, dass sie schwanger sind, war die Aufmerksamkeit ihrer Fans riesig. Und auch heute, wo Rome Aston schon fast zwei Monate alt ist, interessieren sich einige Follower dafür, wie das Familienleben der Drei wohl aussieht. Nun bekommen sie einen exklusiven Einblick von der Mama höchstpersönlich.

„Liebe Grüße aus dem Babylager. Kaum zu glauben, dass mein Baby schon über zwei Monate alt ist! Die Zeit vergeht so schnell. Bald kann er schon krabbeln, dann kann er laufen und dann zieht er aus“, erzählt die 23-Jährige mit einem traurigen Unterton. Wie sie schildert, geht sie in ihrer Rolle als Mutter voll auf.

Laura Müller spricht über ihr Dasein als Mama

Zugegeben: Einige Fans bekommen dann doch noch private Einblicke in das Privatleben des Paares. Zumindest die, die bereit sind, tief in die Tasche zu greifen. Denn Laura Müller gibt über die Bezahlplattform OnlyFans Einblicke hinter die Kulissen. Wer jedoch nicht zahlen will, muss sich mit den Informationen auf Instagram zufriedengeben.

In der Instagramstory gibt die 23-Jährige noch ein paar Details für lau raus: „Ich kann mir mein Leben ohne meinen Rome gar nicht mehr vorstellen. Was ich davor gemacht habe, weiß ich nicht. Alles war langweilig, alles war doof. Doch jetzt macht das Leben einen Sinn. Ich liebe mein Leben und wir lieben unseren Sohn sehr.“