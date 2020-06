Laura Müller & Michael Wendler aufgeflogen? „Schatzi“-Video soll ein Riesen-Fake sein

Haben Laura Müller und der Wendler uns allen nur was vor gemacht?

Haben uns Laura Müller Norberg (19) und Michael Wendler (48) etwa an der Nase herumgeführt? Das „Schatzi“-Video soll ein kompletter Fake sein. So soll es bei Laura und Wendler in Wirklichkeit abgelaufen sein!

Laura Müller & Michael Wendler sind aufgeflogen!

Erst vor kurzem haben Laura Müller, jetzt Norberg, und Michael Wendler sich das Ja-Wort gegeben. Es war bestimmt ein sehr emotionaler Tag für die beiden Turteltauben. Bestimmt ganz so wie damals, als Laura dem Schlager-Star überraschend einen Pick-up geschenkt hat.

Ein Video von diesem Moment stellte sie später bei Instagram online. Und sorgte damit für Schlagzeilen!

Die 19-Jährige erklärte ihren hunderttausenden Followern damals, dass sie seit Wochen eine Überraschung für ihren Michael plane. Sie verkündete ganz geheimnisvoll: „Heute ist es soweit. Es wurde gerade geliefert“.

„Schatzi“-Video von Laura Müller nur ein Fake?

Laura lockte den 48-Jährigen Schlager-Star schließlich vor die Tür. Dort schaute er plötzlich ganz fassungslos auf einen schwarzen Riesen-Pick-up. Es folgten zahlreiche Liebesbekundungen, unzählige Male hauchten sie sich gegenseitig „Schaatziii“ und „Babyy“ ins Ohr.

So eine romantische Geste! Dachten wir zumindest bis jetzt, denn laut „Bunte“ war die Überraschung eigentlich gar nicht so überraschend für den Wendler...

Dem Portal liegen Unterlagen vor, nachdem der Schlager-Sänger den Pick-up selbst geleast haben soll.

Das Auto im Wert von 57.215 Dollar ( rund 51.000 Euro) sei im Januar vom Autohersteller General Motors über die Ally Bank geleast worden.

Wusste Michael Wendler bereits von dem Auto?

Wer sich ein Fahrzeug auf diese Weise beschaffen möchte, muss sich zuvor einem Kredit-Check unterziehen und den Vertrag persönlich unterschreiben. Ups, dann war die ganze Story bloß erfunden? Haben Laura und Michael hier ihr schauspielerisches Talent bewiesen?

Die beiden wissen immerhin wie sie sich medienwirksam in Szene zu setzten können, das haben sie in den letzten Monaten bereits bewiesen. (mia)