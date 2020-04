Laura Müller: Verrät sie HIER versehentlich ihr Geheimnis? Wendlers Verlobte hat doch tatsächlich ...

Bei Let’s Dance hat sich Laura Müller zu einer der Favoriten entwickelt. Woche für Woche überzeugt sie mit starken Auftritten.

Doch hat Laura Müller vor der nächsten Show am Freitag schon ein gut gehütetes Geheimnis preisgegeben?

Laura Müller: Hat sie einen entscheidenden Fehler gemacht und ihr Geheimnis verraten?

Laura Müller schwebt auf Wolke 7. Erst kürzlich haben ihr Freund Michael Wendler und sie ihre Verlobung bekannt gegeben. Stolz präsentierte sie ihren Klunker.

Doch auch bei Let’s Dance läuft es für die 19-Jährige wie am Schnürchen. Woche für Woche setzt sie sich gegen die harte Konkurrenz durch und hat sogar Chancen auf den Titel.

----------------

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren

Sie ist die Freundin von 'Egal'-Sänger Michael Wendler

Laura Müller zeigte sich bereits nackig im Playboy

Derzeit tanzt sie bei Let's Dance mit Tanzpartner Christian Polanc

Zwischen ihr und Michael Wendler liegen 28 Jahre Altersunterschied

----------------

Immer wieder schwebt Laura Müller mit heißen Outfits über das Parkett. Die ausgewöhnlichen Kleider sind bei Let’s Dance ein gut gehütetes Geheimnis. Erst in der Show bekommen die Zuschauer die Promis in ihren Outfits zu sehen.

Laura Müller könnte jetzt einen ganz entscheidenden Fehler gemacht haben. In ihrer Instagram-Story präsentierte sie sich in einem Tanz-Dress. Etwa das für die Show am kommenden Freitag?

Laura Müller postet Instagram-Story mit Tanzkleid. Foto: Instagram @lauramuelleroffical

Es könnten Konsequenzen drohen

Wohl eher nicht. Das knappe silberglänzende Kleid ist wohl nur eins ihrer Trainingsoutfits. Das präsentierte sie ihren Fans schon vor zehn Tagen auf ihrem neuen Tiktok-Account. Vermutlich wird sie damit am Freitag also nicht auftreten.

Wenn doch, könnte das für die Verlobte von Michael Wendler durchaus Konsequenzen haben. RTL dürfte nämlich über solch einen Patzer nicht gerade glücklich sein. (fs)