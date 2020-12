Laura Müller: Fieser Diss-Song von altem Bekannten! „Sie gibt selbst die Vorlage dazu“

Beschuss von allen Seiten: Laura Müller macht momentan mit einem vermeintlichen Luxus-Adventskalender von Ehemann Michael Wendler auf sich aufmerksam – doch auch die teuren Geschenke können nicht davon ablenken, wie kritisch die Lage von Laura Müller aktuell ist.

Seitdem ihr Mann wilde Corona-Verschwörungstheorien verbreitet, hat das Paar verschiedene TV-Deals verloren, auch Werbepartner der bis dato erfolgreichen Influencerin sind abgesprungen. Jetzt wendet sich auch noch ein alter Bekannter gegen Laura Müller, nimmt sie mit einem Song auf's Korn.

Laura Müller: Fieser Song von diesem Bekannten

Nach außen hin prallen die letzten schweren Wochen an Laura Müller und Ehemann Michael Wendler ab. Von ihrem Zuhause in Cape Coral filmt sich die 20-Jährige regelmäßig beim fröhlichen Adventskalender-Auspacken.

------------------

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

Durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler wurde sie berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

sie brach die Schule nach der 12. Klasse ab und zog in die USA

------------------

Dabei kommen jeden Tag andere Luxusgüter zum Vorschein, deren Echtheit von einigen Fans und aufmerksamen Beobachtern bezweifelt wird – darunter auch „Currywurstmann“ und Reality-Bekanntheit Chris Töpperwien.

Laura Müller wird von einem alten Bekannten veralbert. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Der veralbert Lauras Luxus-Kalender bereits seit einiger Zeit auf Instagram – doch jetzt geht der 46-Jährige noch einen Schritt weiter.

Laura Müller: „Ich weiß nicht, ob sie mir das übel nehmen“

Denn Chris Töpperwien, der früher ein guter Freund von Michael Wendler war, hat einen Satire-Song für – und über – Laura aufgenommen.

Zu der Melodie des Pur-Songs „Lena“ singt der „Currywurstmann“ aus Sicht vom Wendler: „Laura – Du hast es oft nicht leicht // abgestürzt, gestrandet, neben Dir // Mein Glück, dass du meine Lieder magst // Du hast mich immer noch nicht satt..“

Da war die Welt noch in Ordnung: Laura Müller und Chris Töpperwien gemeinsam auf der Bühne im September 2019 in Oberhausen. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Eins wird bei der Version klar: Töpperwien hat kein Mitleid mit Laura, wie er selbst gegenüber „Bild“ erklärt: „Wenn so was so inszeniert wird, muss sie auch damit rechnen, dass man sich drüber lustig macht.“ Und: „Sie gibt ja selbst die Vorlage dazu.“ Schließlich könne er sich nicht vorstellen, dass die 20-Jährige nichts von dem vermeintlich verlogenen Kalender weiß.

-----------------------------------

Auch gegen den großzügigen Schenker teilt Chris Töpperwien bei „Bild“ noch aus: „Michael kann eh keiner mehr ernst nehmen. Der ist ja völlig durchgedreht.“

Trotz der klaren Worte und der Aufnahme des Laura-Müller-Songs meint es der „Currywurstman“ dennnoch nicht böse mit den USA-Auswanderern: „Ich kenne die beiden und bin auch nicht verfeindet. Ich weiß nicht, ob sie mir das übel nehmen. Das ist mir aber auch Wurscht, das spielt keine Rolle.“ (kv)