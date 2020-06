Laura Müller mit großer Ankündigung – „Das erste Mal in meinem Leben!“

Bald findet die große Hochzeit von Laura Müller und Michael Wendler statt.

Standesamtlich geheiratet haben die beiden Turteltauben bereits vergangene Woche. Ganz in Schwarz trat Laura Müller vor den Standesbeamten in der Wahlheimat Florida.

Laura Müller macht große Ankündigung

Bald findet auch die TV-Hochzeit statt: Anfang August soll es so weit sein. Kurz vor der dem großen Tag macht Laura Müller eine große Ankündigung und verrät ihren Fans bei Instagram: Sie hat etwas zum allerersten Mal gemacht. Sie sagt: „Ich wollte euch verkünden, dass ich in einem Fitnessstudio angemeldet bin! Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Mitgliedschaft habe.“

Laura Müller macht bei Instagram eine große Ankündigung. Foto: Screenshot Instagram/Laura Müller

Das ist Laura Sophie Müller:

geboren am 30. Juli 2000 in Tangermünde

sie ist Reality-Show-Teilnehmerin und Influencerin

seit Oktober 2018 ist sie mit Schlagerstar Michael Wendler liiert

im Sommer 2019 zog sie zu ihm in die USA

die beiden nahmen 2019 an „Das Sommerhaus der Stars teil“

für die Januar-Ausgabe 2020 zog sie sich für den „Playboy“ aus

2020 nahm sie an Let's Dance teil und wurde 6.

im Juni 2020 heirateten Laura Müller und Michael Wendler

sie nahm Michael Wendlers bürgerlichen Namen Norberg, seinen Namen aus erster Ehe, an

Sie werde auf jeden Fall anfangen, so Laura Müller weiter, denn sie hat ein Ziel: fit zu bleiben. „Ich liebe es, zu essen. Ich bin eine leidenschaftliche Genießerin“, so die Ehefrau von Schlagerstar Michael Wendler.

Michael Wendler und Laura Müller heiraten bald. Foto: imago images / Future Image

Laura Müller hat dieses große Problem

Mit Sport habe sie erst bei Let's Dance angefangen. Viele Stunden am Tag musste die 19-Jährige mit ihrem Tanzpartner für die RTL-Show trainieren. An sich findet sie Sport nicht schlimm, erklärt Laura Müller. Doch der innere Schweinehund macht ihr Probleme. Die Influencerin gibt zu: „Die Kopfsache belastet mich.“

Dennoch: Eine Ausrede soll es dieses Mal nicht geben. „Nach dem Sport fühle ich mich wunderbar.“ Und: „Wenn man es nicht macht, fühlt man sich irgendwann dick.“

Na dann können wir uns ja sicherlich auf den ein oder anderen Schnappschuss aus dem Fitnessstudio freuen.

Michael Wendler fällt fast vom Glauben ab

Laura Müller möchte fit bleiben - der Wendler fit werden. Als er vor Kurzem auf die Waage trat, fiel er fast vom Glauben ab. „Ach du sch***e“ war das Einzige, was er sagen konnte. Hier mehr dazu>>> (cs)